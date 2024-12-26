В Ветковском районе дали старт благотворительной акции «От всей души»

В Ветковском районе после капитального ремонта открыли социальный пансионат «Радушный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем проживает около 120 постояльцев пожилого возраста.
В Ветковском районе после капитального ремонта открыли социальный пансионат «Радушный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем проживает около 120 постояльцев пожилого возраста.
Для них постарались создать современные и комфортные условия. Новый облик получили жилые комнаты, зоны реабилитации, пищеблок и столовая. Особое внимание уделили доступности среды. На этажах разместили уголки для занятий рукоделием, библиотеку и гостиные. Вокруг пансионата благоустроили территорию.
Нина Орлова, проживающая в социальном пансионате «Радушный»:
Очень хороший персонал. Этим людям при жизни надо ставить памятники, давать ордена и медали. У нас 100 с лишним человек. К каждому надо подойти, каждого надо, как говорится, уважить, помочь. Не у всех же одинаковые характеры.
Открытие пансионата «Радушный» приурочили к старту республиканской благотворительной акции «От всей души», которая продлится в Беларуси до 14 января.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
В прошлом году, можно сказать, что 330 тысяч пожилых людей в ней поучаствовали. В этом году мы гарантировано видим, что цифра будет больше. Почему? Потому что уже готовясь к акции, очень большой отклик и от «серебряных» волонтеров, что отрадно, от молодежи, от пионерских организаций, от трудовых коллективов и профсоюзных движений, общественных организаций, Союза женщин. Мы видим ряд предложений, устремлений, как охватить заботой и вниманием, подарить свою любовь. И самое главное – активно пообщаться с нашими пожилыми гражданами.
Наталия Павлюченко отметила, что за пару лет акция «От всей души» стала действительно народной, ведь забота о старшем поколении – одна из вековых традиций белорусов. 30 декабря активисты Союза молодежи навестят 60 тысяч пожилых людей по всей стране, чтобы привести в порядок их дома и украсить елки. А 3 января гостей «золотого» возраста ждут на праздничный вечер в Большом театре.