В Ветковском районе дали старт благотворительной акции «От всей души»

В Ветковском районе после капитального ремонта открыли социальный пансионат «Радушный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем проживает около 120 постояльцев пожилого возраста.

Для них постарались создать современные и комфортные условия. Новый облик получили жилые комнаты, зоны реабилитации, пищеблок и столовая. Особое внимание уделили доступности среды. На этажах разместили уголки для занятий рукоделием, библиотеку и гостиные. Вокруг пансионата благоустроили территорию.

Нина Орлова, проживающая в социальном пансионате «Радушный»:

Очень хороший персонал. Этим людям при жизни надо ставить памятники, давать ордена и медали. У нас 100 с лишним человек. К каждому надо подойти, каждого надо, как говорится, уважить, помочь. Не у всех же одинаковые характеры. Открытие пансионата «Радушный» приурочили к старту республиканской благотворительной акции «От всей души», которая продлится в Беларуси до 14 января.