Жилфонд Минской области готов к отопительному сезону – все объекты получили паспорта готовности
Новости Беларуси. Жилфонд Минской области может встречать холода. Все объекты получили паспорта готовности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего на обслуживании ЖКХ центрального региона более 8,5 тысячи домов.
Коммуникации в каждом из них обязательно проверяют перед началом отопительного сезона. Так, в Любанском районе с работами справились в установленные сроки. Провели испытания теплосетей, отремонтировали кровли и стыки панельных жилых домов, заменили теплоизоляцию. Всего на балансе местного ЖКХ почти две сотни домов. 170 из них – на центральном отоплении.
Александр Белькевич, первый заместитель директора Любанского ЖКХ:
Привели в нормативное состояние тепловую изоляцию, как тепловых воздушных сетей, так и тепловую изоляцию внутридомовых систем отопления. Также проведена проверка дымовентканалов 63-х жилых домов, 831 квартиры.
Напомним, губернатор Александр Турчин поручил завершить все работы по подготовке к отопительному сезону до 1 октября. Решение о подаче тепла в квартиры в каждом регионе принимают индивидуально, в зависимости от среднесуточных температур.