Новости Беларуси. Жилфонд Минской области может встречать холода. Все объекты получили паспорта готовности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего на обслуживании ЖКХ центрального региона более 8,5 тысячи домов.

Коммуникации в каждом из них обязательно проверяют перед началом отопительного сезона. Так, в Любанском районе с работами справились в установленные сроки. Провели испытания теплосетей, отремонтировали кровли и стыки панельных жилых домов, заменили теплоизоляцию. Всего на балансе местного ЖКХ почти две сотни домов. 170 из них – на центральном отоплении.