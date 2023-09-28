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В Минске выбрали победителей конкурса социальной рекламы «Познай Беларусь»

28 сентября 2023 13:50
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Новости Беларуси. Интрига конкурса социальной рекламы «Познай Беларусь» разрешилась. Победителей наградили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске выбрали победителей конкурса социальной рекламы «Познай Беларусь»-1

В 2023 году организаторы зафиксировали рекордное количество участников творческого соревнования. Их было представлено почти 900, практически вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Лучших определяли в нескольких номинациях. Так, среди авторов слоганов о туристической Беларуси лучшей стала врач из Бреста. Идея Юлии Ващенко стала самой удачной из более чем 500 вариантов, представленных жюри.

В Минске выбрали победителей конкурса социальной рекламы «Познай Беларусь»-4

Юлия Ващенко, победительница конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Слоган»:
«Забеларусімся, даражэнькія! Дарогамі Беларусі» – это слоган к конкурсу. Постоянно в душе и в голове звучит мысль, как донести детям, своим знакомым и родным желание колесить, ездить, узнавать Беларусь. Хотелось каким-то одним емким словом – «забеларусімся» постоянно в голове почему-то звучит, поэтому решила этот слоган принести на этот конкурс.

Награждение победителей конкурса прошло в рамках научно-практической конференции, где говорили о перспективах развития внутреннего туризма.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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