В Минске выбрали победителей конкурса социальной рекламы «Познай Беларусь»

Новости Беларуси. Интрига конкурса социальной рекламы «Познай Беларусь» разрешилась. Победителей наградили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году организаторы зафиксировали рекордное количество участников творческого соревнования. Их было представлено почти 900, практически вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Лучших определяли в нескольких номинациях. Так, среди авторов слоганов о туристической Беларуси лучшей стала врач из Бреста. Идея Юлии Ващенко стала самой удачной из более чем 500 вариантов, представленных жюри.

Юлия Ващенко, победительница конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Слоган»:

«Забеларусімся, даражэнькія! Дарогамі Беларусі» – это слоган к конкурсу. Постоянно в душе и в голове звучит мысль, как донести детям, своим знакомым и родным желание колесить, ездить, узнавать Беларусь. Хотелось каким-то одним емким словом – «забеларусімся» постоянно в голове почему-то звучит, поэтому решила этот слоган принести на этот конкурс.

Награждение победителей конкурса прошло в рамках научно-практической конференции, где говорили о перспективах развития внутреннего туризма.