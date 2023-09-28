Дзюдоисты выступили в одной из школ Минска в рамках проекта «Школа активного гражданина»

Новости Беларуси. Вместо тысячи слов живой пример. Проект «Школа активного гражданина» сегодня, 28 сентября, в Минске подарил встречу со старшим тренером национальной сборной по дзюдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Шлыка и его команду в столичной 130-й школе приняли радушно, а от вопросов не было отбоя. Тема первого в этом учебном году занятия – «Родина моя Беларусь в лицах. От веселых стартов до спортивных вершин» – была раскрыта полностью. Лучшие спортсмены продемонстрировали ребятам свое мастерство и поделились подсказками, как достичь спортивных олимпов.

Александр Шлык, старший тренер национальной сборной по дзюдо: Напрямую вживую от них хотим подпитать молодежь энергетикой, показать, что спорт для сильных, для красивых, для успешных, уверенных. И на личном примере продемонстрируют именно показательное выступление, затем технику дзюдо, чтобы перешла вся энергетика на ребят и им захотелось заниматься дзюдо.

Дмитрий Бектяшкин, директор средней школы № 130 Минска:

Приглашение наших земляков, которые проявили себя в той или иной сфере деятельности, очень важны и вызывают у детей очень большой интерес. Вместо тысячи слов гораздо полезнее увидеть тех людей, которые реально добились успеха в своей профессии.

Для проекта «Школа активного гражданина» каждый месяц выбирают определенную тему. В октябре будет обсуждаться роль семьи в белорусском обществе.