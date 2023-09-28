Взбитый творог и молочный коктейль на завтрак. Рассказываем простой рецепт

Курагу с черносливом мы предварительно обдали кипятком, будем нарезать. Курагу берем свежую, чтобы она была не сильно твердая. Очень сухая курага – показатель того, что она старая. Чернослив также нарезаем кубиком.

Мы выбрали курагу и чернослив, так как они богаты фруктозой, а фруктоза даст заряд энергии на целый день.