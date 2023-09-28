Взбитый творог и молочный коктейль на завтрак. Рассказываем простой рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Готовим вкусные и полезные завтраки. Как насчет творога с цукатами?
Для приготовления блюда нам понадобится творог, вяленая клюква, чернослив, курага, ванилин, сахар и жирные сливки.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Готовим вкусные и полезные завтраки. Как насчет творога с цукатами?
Для приготовления блюда нам понадобится творог, вяленая клюква, чернослив, курага, ванилин, сахар и жирные сливки.
Курагу с черносливом мы предварительно обдали кипятком, будем нарезать. Курагу берем свежую, чтобы она была не сильно твердая. Очень сухая курага – показатель того, что она старая. Чернослив также нарезаем кубиком.
Мы выбрали курагу и чернослив, так как они богаты фруктозой, а фруктоза даст заряд энергии на целый день.
Теперь берем творог, перекладываем его в миску. Добавляем пять чайных ложек сахара, щепотку ванилина и жирные сливки. Сливки должны быть 30 % – они лучше взбиваются.
При взбивании творога нужно быть очень внимательными. Выставляем блендер на минимальные обороты. По мере того как смешиваются сливки с творогом, увеличиваем обороты. Получилась воздушная масса.
Приступаем к сервировке. Выкладываем в пиалочку творог. Декорируем его сухофруктами. Вкусный и полезный завтрак готов!
В дополнение к этому блюду мы приготовим бананово-молочный коктейль. Нам понадобится блендер, желательно чаша, молоко, сливки, один банан и немного сахара.
Отправляем в блендер молоко и сливки 1:1, одну столовую ложку сахара и целый банан. Закрываем и взбиваем.
Коктейль взбит, переливаем. Остался последний штрих – кокосовая стружка. Приятного аппетита!