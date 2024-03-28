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В Минской области стартовал сезон весенних ярмарок

28 марта 2024 17:44
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В Минской области стартовал сезон весенних ярмарок. Активное участие принимают организации, предприятия сельского хозяйства и промышленности, а также ремесленники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

В Минской области стартовал сезон весенних ярмарок-1

Так, в Копыле уже в эту субботу, 30 марта, для жителей города на центральной площади развернутся торговые ряды. Здесь будет представлен широкий ассортимент: мясные, рыбные, кулинарные и кондитерские изделия. А еще промышленные товары, произведения мастеров народного творчества. А для дачников – удобрения, семена и посадочный материал.

Светлана Отливанчик, главный специалист отдела экономики Копыльского райисполкома:
Организовано проведение весенних ярмарок по выходным дня с 23 марта по 27 апреля. Также Копыльское райпо примет участие в весенних региональных ярмарках.

В Минской области стартовал сезон весенних ярмарок-4

Весенние ярмарки будут проходить еженедельно по выходным дням до 27 апреля. А региональные развернутся в Слуцке, Борисове, Солигорске, Вилейке, Несвиже, Жодино и Молодечно.

# Продукты питания # общество # Новости Минска и Минской области

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