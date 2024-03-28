В Минской области стартовал сезон весенних ярмарок. Активное участие принимают организации, предприятия сельского хозяйства и промышленности, а также ремесленники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Так, в Копыле уже в эту субботу, 30 марта, для жителей города на центральной площади развернутся торговые ряды. Здесь будет представлен широкий ассортимент: мясные, рыбные, кулинарные и кондитерские изделия. А еще промышленные товары, произведения мастеров народного творчества. А для дачников – удобрения, семена и посадочный материал.

Светлана Отливанчик, главный специалист отдела экономики Копыльского райисполкома:

Организовано проведение весенних ярмарок по выходным дня с 23 марта по 27 апреля. Также Копыльское райпо примет участие в весенних региональных ярмарках.