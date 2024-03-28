В Беларуси запретили хранение физлицами БПЛА: куда сдавать беспилотники и какой штраф предусмотрен?

В Беларуси вступил в силу запрет на хранение физлицами беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено соответствующим указом главы государства. Принятые меры прежде всего направлены на обеспечение общественной безопасности. Согласно документу, владельцы летательных аппаратов обязаны были продать дрон или передать его на хранение. Нарушение требований влечет административную ответственность. В тонкостях вопроса разбиралась Алеся Иванова.

Использование беспилотников частными лицами под запретом с сентября 2023 года. Вступившие в силу последние нововведения в этой сфере регулируют вопрос хранения и оборота дронов. Держать дома летательный аппарат больше нельзя. У владельцев было полгода на решение вопроса.

Геннадий Костюк, консультант Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

В срок до 28 марта текущего года граждане обязаны осуществить отчуждение или передачу на хранение своих беспилотников в Республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация».

Услуги хранения платные – от 30 до 100 рублей в месяц. Беспилотник можно продать либо безвозмездно передать его военным, юрлицам или ИП, которые со спецразрешением могут эксплуатировать летательные аппараты и дальше, принося пользу государству. В числе таких объектов Белорусский государственный технологический университет, на базе которого не только обучают управлению дронов, но также используют их в научных целях.

Алексей Беляков, заведующий лабораторией кафедры лесных машин, дорог и технологий лесопромышленного производства БГТУ:

Сейчас в лесной промышленности дрон просто необходим. Например, сейчас остро стоит вопрос решения проблем ветровалов и буреломов, именно обследование. Потому что это довольно-таки опасные участки. Согласно указу, сегодня даже юридические лица и ИП, в законном владении которых находятся беспилотники, обязаны поставить их на госучет. Процедура несложная и в целом занимает не больше недели.

Вячеслав Звягинцев, руководитель лаборатории Кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ:

Орган, который курирует вопросы, связанные с эксплуатацией – это Департамент авиации. Он выдает два разрешения – на использование частот и на регистрацию дрона. Дальше – вопрос эксплуатации. Эксплуатировать может только подготовленный пилот, но и, соответственно, вы должны представить, если это не открытая категория, а категория с повышенными рисками, еще и систему оценки этих рисков при эксплуатации.

Алеся Иванова, корреспондент:

После того как дрон поставлен на учет и выполнены все процедуры, гарантирующие безопасность полета, остается последний шаг. Это оформление самой заявки. Для этого пилоту нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Белаэроновигации» и внести все данные, касательно запланированного полета. Например, координаты места, время, радиус и высоту. Начиная с этого дня, владельцев беспилотников, нарушивших требования указа, ждет административная ответственность. Это касается как физических, так и юрлиц.

Геннадий Костюк:

В отношении гражданских БЛА предусмотрена ответственность в рамках статьи 18.35 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. За нарушение правил использования воздушного пространства гражданскими БЛА на физлицо влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, а на юрлицо – до 50 базовых величин.