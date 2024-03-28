«С гордостью смотрю на наши огромные и красивые машины». Белоруска рассказала, за что любит БелАЗ

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Тамара Дубаневич, оператор станков с программным управлением цеха гидротрансмиссий предприятия БелАЗ:

Всегда с гордостью смотрю на наши огромные и красивые машины. Горжусь тем, что я вношу свой вклад, душу вкладываю. БелАЗ – это не просто техника, а за этим стоят тысячи людей, они вкладывают душу и сердце в эту машину, поэтому она такая мощная и гигантская, как и наш большой и дружный завод.

На БелАЗ делают уникальную технику, ни с чем не сравнится. Всегда делала детали для сборки коробки передач и насосы. В моей работе мне нравится все. Я являюсь бригадиром на участке, у меня в подчинении пять мужчин. БелАЗ – это мой второй дом, я провожу здесь больше времени, чем дома. Не жалею, что сюда пришла.

Предприятию хочется пожелать, чтобы мы на мировом рынке занимали первые места. Хочется, чтобы планку поднимали все выше и выше. На БелАЗ для этого есть все возможности и условия.