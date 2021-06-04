Разложили полевой лагерь и преодолели дистанцию. Вот как в Минске проходил отборочный этап конкурса «Зарница»

Новости Беларуси. Один за всех и все за одного. На базе Военной академии прошел столичный отборочный этап спортивно-патриотического конкурса «Зарница», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Один за всех и все за одного. На базе Военной академии прошел столичный отборочный этап спортивно-патриотического конкурса «Зарница», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По легенде игры, школьники должны развернуть мини-полевой госпиталь, преодолев перед этим дистанцию в два километра по пересеченной местности.
Финал состязания состоится в конце июня в Бресте.
Сергей Быков, начальник штаба поста № 1 города-героя Минска, координатор спортивно-патриотической игры «Зарница»:
Участвуют девять команд – от каждого района города, которые стали победителями в районе. Здесь они соревнуются и мы определяем победителя, который будет представлять город-герой Минск на республиканском финале «Зарница» в этом году.
Алина Маслова, командир команды «Юный патриот»:
В игре «Зарница» мы участвуем с 4 класса. Я бы хотела поступить в будущем на военного, там же есть разные факультеты. И я бы хотела либо в общевойсковой, либо в авиационный.
Игра «Зарница» проводится накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны.