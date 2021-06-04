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«К людям нужно идти». Депутат Ирина Довгало встретилась с трудовым коллективом школы в Гомеле

04 июня 2021 07:09
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Новости Беларуси. Попытки переосмысления истории, воспитание детей и реакция на последние события в стране и мире. Эти вопросы накануне обсудили в Гомеле на встрече педагогического коллектива одной из школ города с депутатом Палаты представителей Ириной Довгало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«К людям нужно идти». Депутат Ирина Довгало встретилась с трудовым коллективом школы в Гомеле-1

Интересовали учителей в том числе и современные медиа, а главное – их влияние на подрастающее поколение.

«К людям нужно идти». Депутат Ирина Довгало встретилась с трудовым коллективом школы в Гомеле-4

Ведь, как отмечают преподаватели, на первый взгляд безобидная соцсеть может сформировать у детей и подростков неверное представление об окружающих событиях.

«К людям нужно идти». Депутат Ирина Довгало встретилась с трудовым коллективом школы в Гомеле-7

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для того чтобы знать, что беспокоит людей, о чем они думают, какие у них есть предложения, к людям нужно идти. И, на мой взгляд, такие встречи с трудовыми коллективами не просто дают такую возможность именно для нас как для депутатского корпуса, знать эту информацию, но и дают возможность людям высказать свое мнение, рассказать свои предложения, а иногда просто поделиться своими впечатлениями.

«К людям нужно идти». Депутат Ирина Довгало встретилась с трудовым коллективом школы в Гомеле-10

Разговор шел также и о трудовой сфере, в том числе об изменениях в Кодексе, которые были приняты накануне.

# Школы в Беларуси # общество # Ирина Довгало # Фотофакт

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