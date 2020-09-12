«Праздник души». В Дивине отмечают областные Дожинки

Новости Беларуси. Главный праздник брестских хлеборобов – областные Дожинки – 12 сентября принимает Дивин Кобринского района. Агрогородок проснулся под звуки песен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот год стал щедрым на урожай. Каждая шестая тонна зерна в стране выращена руками аграриев Брестской области. Общий валовой сбор зерна составил без малого 1 миллион 350 тысяч тонн, а это на 12 % больше, чем в 2019 году.

Ставку сделали на соблюдение технологии и внедрение новых перспективных сортов. Достигли и самой высокой за пять лет средней урожайности – почти 40 центнеров с гектара.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Почему такой урожай достигнут, мы же не увеличивали посевные площади? У нас просто нет возможности увеличивать – на тех же площадях, которые были в прошлом году, 320 тысяч гектаров. Но валовый сбор на 145 тысяч выше. Это благодаря технологиям, ответственному отношению людей к своей работе.

Петр Мартынюк, механизатор сельхозпредприятия «Отечество»:

Праздник. Праздник души, праздник веселья. В первую очередь, конечно, подарки – это самое главное, наверное, для Дожинок.

В регионе стало отличной традицией проводить праздник в небольших населенных пунктах и придавать им новый облик. В агрогородке Дивин обновили дороги, социальную инфраструктуру.