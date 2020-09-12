Финансовая сторона «мирных протестов». Как в незаконные схемы втягивают белорусские компании

Новости Беларуси. Рядом с известным блогером и журналистом Юрием Дудем наш соотечественник Никита Теплоухов, как он сам называет себя – Микадо. Рассказывает о компании PandaDoc. После начала беспорядков в Беларуси Теплоухов открыто заявил о поддержке протестов на своей родине, сообщили в программе Новости «24 часа».

Более того, бизнесмен регулярно обращается через свои соцсети с призывами к белорусским силовикам увольняться, обещая финансовую поддержку. Во время проверки правоохранителями представительства PandaDoc в Минске по фактам возможного хищения путем злоупотребления полномочиями в особо крупном размере вскрылись некоторые детали.

Как выяснили оперативники, еще в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счет центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов. Но этот транш заблокировал Департамент по гуманитарной деятельности Беларуси.

И вот тут в дело вступила компания PandaDoc. В ноябре 2019 года к директору ООО «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь тому же «Центру по продвижению прав женщин», сославшись на то, что их компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации. Как выяснили оперативники, руководитель минской «дочки» не по своей воле был втянут в схему финансирования протестов.

Дмитрий Рабцевич, директор ООО «Пандадок»:

Мне сообщили, что напрямую со штатов идёт финансирование в Her right center. Я не знал, что это такое, просто они сказали: зачем мы делаем это с США, если мы можем сделать это через белорусское юрлицо. То есть вот этот центр уже получал? Дмитрий Рабцевич:

Да, не знаю, с какой даты, но, скорее всего, какую-то сумму он получал. В 2019 году. В 2020 году я инициировал данный вопрос. Вы сами вышли на этот центр или вам кто-то сказал?

Дмитрий Рабцевич:

Мне сказал мой руководитель, директор по финансам в Штатах Бибек. Это был официальный приказ? Дмитрий Рабцевич:

У нас нет официальных приказов. Была переписка в почтовом адресе. После того, как я обозначил этот вопрос, мне пришли контакты человека, с которым заключать договор в Her right center. В этом центре что это за человек? Дмитрий Рабцевич:

Мне дали контакт по почте, Александра Дикан.

И тут оперативники раскрыли еще одну деталь: учредитель организации, которую спонсировали, – Александра Дикан. Она супруга одного из структурных руководителей PandaDoc Виктора Кувшинова, друга Никиты Теплоухова. Александра активная сторонница движения «Женская сила», которая поддерживает протесты в Беларуси. Это как раз те женщины в белом, которые выходят на марши в столице. Уже сегодня далеко не новость, что женщинам предлагают деньги за участие в митингах. А как пытались узаконить эту помощь, рассказал сам директор минской фирмы.

Дмитрий Рабцевич:

Договор заключён на 12,5 тысячи долларов, перечислили 3 тысячи долларов в соответствии с графиком платежей по договору. Там вы должны были перечислять на протяжении какого-то времени несколько траншей? Дмитрий Рабцевич:

Ежемесячно по 1,5 тысячи долларов, начиная с момента заключения договора. На выходе же получилась ситуация, что из-за личных амбиций руководителя из США сотрудники минского филиала стали втянутыми в политическую игру с финансированием протестов. Хотя хотели лишь работать и развиваться.

Владислав Михолап, заместитель директора по персоналу ООО «Пандадок»:

Компания – это место, свободное от политики и религии. Рабочее место – это рабочее место. Какие ваши политические взгляды, устои, верования и так далее – это ваше личное дело, вы имеете право на любые видения, не запрещенные законом Республики Беларусь.

Дмитрий Рабцевич:

Мы делаем бизнес, поэтому мы не занимаем какую-то сторону в конфликтах. Сотрудники, понятно, читают новости, делятся на группы. Никаких призывов выходить на улицу или не выходить на улицу с моей стороны не было. Также я общался с ПВТ, они сказали, что если мы делаем бизнес, то лучше никаких активных политических действий не принимать, что совпадает с моей позицией.