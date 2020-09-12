Андрей Муковозчик: сам не назовёшь себя лучшим среди десяти процентов, никто ведь и не вспомнит

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» на СТВ субботний телефельетон под названием «Накипело».
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» на СТВ субботний телефельетон под названием «Накипело».
Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения. Подробности в видеоматериале.