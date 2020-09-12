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Андрей Муковозчик: сам не назовёшь себя лучшим среди десяти процентов, никто ведь и не вспомнит

12 сентября 2020 16:29
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» на СТВ субботний телефельетон под названием «Накипело».

Андрей Муковозчик: сам не назовёшь себя лучшим среди десяти процентов, никто ведь и не вспомнит-1

Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения. Подробности в видеоматериале.

Андрей Муковозчик: сам не назовёшь себя лучшим среди десяти процентов, никто ведь и не вспомнит-4

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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