Женщины становились за плуг. Узнали, как в послевоенные годы восстанавливали сельское хозяйство
В агрогородке Вишов, в местной школе находится уникальный музей, посвященный истории СПК «Колхоз «Родина». Архивные кадры, раритетные вещи расскажут, какой была жизнь на селе. В зале этно удивят самодельные предметы задолго до прогресса. Зерно на крупу измельчали в ступах из цельного ствола дерева, рассказали в программе «Путевка BY».
Наталья Пикос, специалист по музейной работе Белыничского СПК «Колхоз «Родина»:
С помощью такого предмета добывали торф на болотах, здесь еще была ручка. Вырезали брикет торфа, с помощью этого предмета уплотняли солому на крыше, выравнивали, выкладывали и называется этот предмет страховня. От слова «страха».
Коллекция безменов на вес золота! Среди эксклюзива – коромысловые весы для крупных грузов. Их произвели в Туле в 1805-м. А также пила для вертикальной распиловки бревен на доски.
Послевоенные годы стали настоящим испытанием. Женщины остались без сильного плеча. Жили в землянках, голоде и холоде. Но несмотря на все трудности, были рады, что закончилась война. Возрождали колхоз, строили дома и в первую пятилетку добились высоких результатов.
Наталья Пикос:
Не было мужчин, не было лошадей, не было на чем пахать, кому пахать. Становились 5-6 женщин вместо лошадей, еще одна становилась за плуг, таким образом вспахивали иной раз до 50 соток, некоторые женщины даже от напряжения теряли зрение. Выращивали и коксогыз, и зерновые культуры, картошку.
Подробности в видео.