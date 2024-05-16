Прямой эфир

Женщины становились за плуг. Узнали, как в послевоенные годы восстанавливали сельское хозяйство

16 мая 2024 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В агрогородке Вишов, в местной школе находится уникальный музей, посвященный истории СПК «Колхоз «Родина». Архивные кадры, раритетные вещи расскажут, какой была жизнь на селе. В зале этно удивят самодельные предметы задолго до прогресса. Зерно на крупу измельчали в ступах из цельного ствола дерева, рассказали в программе «Путевка BY». 

Женщины становились за плуг. Узнали, как в послевоенные годы восстанавливали сельское хозяйство-1

Наталья Пикос, специалист по музейной работе Белыничского СПК «Колхоз «Родина»:
С помощью такого предмета добывали торф на болотах, здесь еще была ручка. Вырезали брикет торфа, с помощью этого предмета уплотняли солому на крыше, выравнивали, выкладывали и называется этот предмет страховня. От слова «страха».

Коллекция безменов на вес золота! Среди эксклюзива – коромысловые весы для крупных грузов. Их произвели в Туле в 1805-м. А также пила для вертикальной распиловки бревен на доски.

Женщины становились за плуг. Узнали, как в послевоенные годы восстанавливали сельское хозяйство-4

Послевоенные годы стали настоящим испытанием. Женщины остались без сильного плеча. Жили в землянках, голоде и холоде. Но несмотря на все трудности, были рады, что закончилась война. Возрождали колхоз, строили дома и в первую пятилетку добились высоких результатов.

Наталья Пикос:
Не было мужчин, не было лошадей, не было на чем пахать, кому пахать. Становились 5-6 женщин вместо лошадей, еще одна становилась за плуг, таким образом вспахивали иной раз до 50 соток, некоторые женщины даже от напряжения теряли зрение. Выращивали и коксогыз, и зерновые культуры, картошку.

Подробности в видео.

# История # общество # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Совет глав правительств стран СНГ пройдёт 24 мая в Ашхабаде
16 мая 2024 14:05

Совет глав правительств стран СНГ пройдёт 24 мая в Ашхабаде

Ильхам Алиев: в Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии
16 мая 2024 13:57

Ильхам Алиев: в Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии

Лукашенко предложил построить в Азербайджане агрогородок по белорусскому опыту
16 мая 2024 13:55

Лукашенко предложил построить в Азербайджане агрогородок по белорусскому опыту

Оказывал первую медпомощь раненым бойцам, получил много наград. «Незабытые истории»
16 мая 2024 13:25

Оказывал первую медпомощь раненым бойцам, получил много наград. «Незабытые истории»

18 мая стартует летний музыкально-туристический сезон в Минске. Чем удивят организаторы в 2024-м?
16 мая 2024 12:43

18 мая стартует летний музыкально-туристический сезон в Минске. Чем удивят организаторы в 2024-м?

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака
16 мая 2024 12:40

Как быстро и просто приготовить цезарь-блин? Рассказываем рецепт завтрака

На фронте и в тылу работали более 700 тыс. медиков. Рассказываем о подвигах врачей во время войны
16 мая 2024 12:27

На фронте и в тылу работали более 700 тыс. медиков. Рассказываем о подвигах врачей во время войны

В Минске обсудили результаты работы по расследованию дела о геноциде белорусского народа
16 мая 2024 12:22

В Минске обсудили результаты работы по расследованию дела о геноциде белорусского народа

Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился на 104 фамилии
16 мая 2024 11:52

Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился на 104 фамилии

Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества – Наталья Кочанова
16 мая 2024 11:49

Парламентарии Беларуси и Китая выйдут на новый уровень сотрудничества – Наталья Кочанова

Министры сельского хозяйства Беларуси и Азербайджана поделились планами о совместных проектах
16 мая 2024 11:33

Министры сельского хозяйства Беларуси и Азербайджана поделились планами о совместных проектах

Алиев: ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надёжных друга
16 мая 2024 10:37

Алиев: ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надёжных друга