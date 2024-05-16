Женщины становились за плуг. Узнали, как в послевоенные годы восстанавливали сельское хозяйство

В агрогородке Вишов, в местной школе находится уникальный музей, посвященный истории СПК «Колхоз «Родина». Архивные кадры, раритетные вещи расскажут, какой была жизнь на селе. В зале этно удивят самодельные предметы задолго до прогресса. Зерно на крупу измельчали в ступах из цельного ствола дерева, рассказали в программе «Путевка BY».

Наталья Пикос, специалист по музейной работе Белыничского СПК «Колхоз «Родина»:

С помощью такого предмета добывали торф на болотах, здесь еще была ручка. Вырезали брикет торфа, с помощью этого предмета уплотняли солому на крыше, выравнивали, выкладывали и называется этот предмет страховня. От слова «страха».

Коллекция безменов на вес золота! Среди эксклюзива – коромысловые весы для крупных грузов. Их произвели в Туле в 1805-м. А также пила для вертикальной распиловки бревен на доски.