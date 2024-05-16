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Совет глав правительств стран СНГ пройдёт 24 мая в Ашхабаде

16 мая 2024 14:05
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Очередной Совет глав правительств стран СНГ пройдет 24 мая в Ашхабаде. Об этом заявили 16 мая на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет глав правительств стран СНГ пройдёт 24 мая в Ашхабаде-1

В условиях сложной геополитической ситуации и постоянного давления коллективного Запада страны объединяются для преодоления сложных экономических препятствий. Запланировано подписание целого ряда концепций в области взаимного сотрудничества, в том числе в отрасли химической промышленности и сфере энергетики.

Совет глав правительств стран СНГ пройдёт 24 мая в Ашхабаде-4

Нурлан Сейтимов, исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря СНГ:
Ожидается, что на рассмотрении главам правительств СНГ будет внесено 12 вопросов. В узком формате руководители делегаций обменяются мнениями и обсудят актуальные темы экономического развития СНГ. На повестке также более широкий круг вопросов, касающихся в целом взаимодействия в рамках СНГ. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в экономической, энергетической, научно-технической и гуманитарной областях.

В центре внимания сторон также будут вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры и международных коридоров. Эта дорожная карта рассчитана до 2030 года.

# СНГ # общество

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