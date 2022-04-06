«Рост совершенно незначительный, буквально 1-2 копейки». Цены и наличие товаров в центре внимания сенаторов

Новости Беларуси. К теме продовольственной безопасности. Для поддержания ценовой стабильности и защиты внутреннего рынка в Беларуси усилили контроль за магазинами. Мониторинг проводится во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе особого внимания – продовольственные и непродовольственные товары. Есть ли повышенный спрос и, как следствие, дефицит, а также как в таких случаях готовы реагировать торговые сети? Ведь задача – обеспечить население необходимыми товарами и не допустить необоснованного роста цен.

Людмила – пенсионерка. Из нескольких расположенных рядом с ее домом магазинов в этом бывает чаще всего. Говорит, что и выбор товаров хороший, и цифра на ценниках не огорчает.

Всегда все овощи есть замороженные. Всегда пельмени есть волковысские, они довольно-таки ничего по качеству. И смеси польские, даже наши появляются очень хорошие смеси. Цены в основном приемлемые.

Сахар, подсолнечное масло, молоко – то, что сегодня почти каждый из нас ежедневно кладет себе в корзину, так называемые товары социального значения. В списке их почти 30. И это тот минимум, к которому максимальное внимание.

Галина Григорович, заведующая магазином:

Руководство ведет переговоры с поставщиками, чтобы они давали приемлемые цены. Но еще предприятие снижает торговые надбавки, чтобы цена для покупателя была привлекательная.

Цены и ассортимент сегодня под контролем сенаторов. Мониторинг проводится во всех регионах страны. Проверяют, как формируется прайс в отдельно взятых магазинах. К примеру, если недобросовестный поставщик необоснованно завышает цену, отношения с ним могут разорвать. Главное, чтобы не пострадал покупатель. Ведется работа и по импортозамещению. Сегодня в нашей стране достаточно предприятий, которые могут и способны заменить зарубежный товар. Не допустить спекулятивного роста цен. Госорганы Беларуси усилили контроль за магазинами. Читайте здесь.

Недопущение необоснованного роста цен на товары промониторили и в Малорите. Средняя посещаемость в магазине – около 500 человек в день. На небольшой площади размещается до 6 000 наименований различной продукции. Дефицита нет. Рост цен – в пределах допустимого. А это не больше 0,2 % ежемесячно.

Тамара Шатликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Цены по пяти позициям, и сегодняшняя наша встреча в магазине показала, что если и есть рост цен, то совершенно незначительный, буквально где-то 1-2 копейки на те продукты питания, которые мы сегодня мониторили. Исчез этот ажиотаж на такие продукты питания, как мука и сахар, в наличии. Мне приятно, беседовала буквально недавно с двумя пенсионерами, которые отмечают, что фактически рост цен, чтобы значительно или необоснованно, они не замечают.