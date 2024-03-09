В 2023 году Беларусь посетили туристы из 174 стран

Беларусь гостеприимная. Продолжаются большие выходные и не только в нашей стране. Небывалый наплыв туристов наблюдается в эти дни в Минске, Бресте и Гродно. Эти города самые притягательные для путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2023 год Беларусь посетили гости из 174 стран. Лидирующее место занимают туристы из России, потом идут Литва и Латвия. В этом плане не последнюю роль играет роль указ Президента о безвизовом въезде в Беларусь для западных соседей. Он действует и в 2024 году. Вот только открытость наших границ для правительств сопредельных стран ЕС как ком в горле.