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В 2023 году Беларусь посетили туристы из 174 стран

09 марта 2024 07:31
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Беларусь гостеприимная. Продолжаются большие выходные и не только в нашей стране. Небывалый наплыв туристов наблюдается в эти дни в Минске, Бресте и Гродно. Эти города самые притягательные для путешественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году Беларусь посетили туристы из 174 стран-1

За 2023 год Беларусь посетили гости из 174 стран. Лидирующее место занимают туристы из России, потом идут Литва и Латвия. В этом плане не последнюю роль играет роль указ Президента о безвизовом въезде в Беларусь для западных соседей. Он действует и в 2024 году. Вот только открытость наших границ для правительств сопредельных стран ЕС как ком в горле.

В 2023 году Беларусь посетили туристы из 174 стран-4

Их политика недобрососедства ведет к тому, что сегодня можно наблюдать на погранпереходах. После недавнего закрытия еще двух на литовском направлении постоянно растут очереди на оставшихся. Международный трафик замедляется. Больше всего страдают грузоперевозчики. У границ – километровые очереди из фур.

# Туризм # общество

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