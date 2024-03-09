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В Беларуси изменился порядок подготовки школ к новому учебному году

09 марта 2024 07:37
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В Беларуси введен заблаговременный мониторинг состояния школ, что позволит обеспечить их готовность к 1 сентября на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее паспорта готовности учреждения образования получали накануне начала учебного года – 20 августа. Теперь правила немного изменились.

В Беларуси изменился порядок подготовки школ к новому учебному году-1

Постановление Совета Министров предусматривает, что ежегодно до 10 апреля по всей стране будут создаваться комиссии для оценки состояния готовности школ принять учеников. Фактически уже весной будет понятно, что предстоит сделать. Особое внимание уделяется состоянию крыш, оконных блоков, фасадов зданий, системам пожарной сигнализации, столовым, спортзалам и ограждениям. Такой ремонт часто трудоемкий процесс. Поэтому чем раньше определен фронт работ, тем больше вероятность, что сразу после 1 августа, как того требуют новые правила, будут подписаны паспорта готовности с указанием данных о выполненных мероприятиях.

# Государственная политика в области образования # общество

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