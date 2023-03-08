«Это лучший день в году». Александр Солодуха рассказал про море концертов на 8 Марта

Александр Меженный, ведущий:

Обидно, о любви не поговорили. Надо приглашать в гости человека, который о любви знает все. Мы сказали «любовь» и подумали о ком? Правильно, друзья. Александр Солодуха!

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Привет, ребята. Александр Меженный:

Саша, мы тебя представили как специалиста по любви. Был у тебя такой период, когда крылышки, розовый прикид – стрела Купидона не единожды попадала в цель. Расскажи о 8 Марте для тебя. Что это за день, как встречаешь? Александр Солодуха:

Это лучший день в году, думаю, что все ребята со мной согласятся. Концертов море, женщин море, цветов море, криков «браво» и «бис» море. А если серьезно, именно так и происходит каждое 8 Марта.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Поделитесь тогда парочкой советов. Путь к женскому сердцу, каков он? Юрий Царев, ведущий:

К мужчине через желудок, а к женскому сердцу? Александр Меженный:

Через уши! Если в эти уши вливается правильная песня. Какая песня сегодня нас ожидает? Александр Солодуха:

Новая песня с новой пластинки – 14-й альбом, называется «Мы живы», а песня называется «Любовь», которую написал Олег Елисеенков на стихи Петра Гидревича. Обязательно слушать здесь! Александр Меженный:

Вот он, настоящий подарок для женщин всей страны – Александр Солодуха и вечная любовь.

Александр Солодуха:

Спасибо огромное. Я еще раз хочу поздравить всех милых и очаровательных девушек и женщин нашей страны с наступившим Международным женским днем, 8 Марта. Всем счастья, здоровья, удачи, любви.