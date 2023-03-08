«Это лучший день в году». Александр Солодуха рассказал про море концертов на 8 Марта

Александр Меженный, ведущий:
Обидно, о любви не поговорили. Надо приглашать в гости человека, который о любви знает все. Мы сказали «любовь» и подумали о ком? Правильно, друзья. Александр Солодуха!
Александр Меженный, ведущий:
Обидно, о любви не поговорили. Надо приглашать в гости человека, который о любви знает все. Мы сказали «любовь» и подумали о ком? Правильно, друзья. Александр Солодуха!
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Привет, ребята.
Александр Меженный:
Саша, мы тебя представили как специалиста по любви. Был у тебя такой период, когда крылышки, розовый прикид – стрела Купидона не единожды попадала в цель. Расскажи о 8 Марте для тебя. Что это за день, как встречаешь?
Александр Солодуха:
Это лучший день в году, думаю, что все ребята со мной согласятся. Концертов море, женщин море, цветов море, криков «браво» и «бис» море. А если серьезно, именно так и происходит каждое 8 Марта.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Поделитесь тогда парочкой советов. Путь к женскому сердцу, каков он?
Юрий Царев, ведущий:
К мужчине через желудок, а к женскому сердцу?
Александр Меженный:
Через уши! Если в эти уши вливается правильная песня. Какая песня сегодня нас ожидает?
Александр Солодуха:
Новая песня с новой пластинки – 14-й альбом, называется «Мы живы», а песня называется «Любовь», которую написал Олег Елисеенков на стихи Петра Гидревича.
Обязательно слушать здесь!
Александр Меженный:
Вот он, настоящий подарок для женщин всей страны – Александр Солодуха и вечная любовь.
Александр Солодуха:
Спасибо огромное. Я еще раз хочу поздравить всех милых и очаровательных девушек и женщин нашей страны с наступившим Международным женским днем, 8 Марта. Всем счастья, здоровья, удачи, любви.
Александр Меженный:
Любви, вдохновения, крепкого здоровья, море позитивных эмоций и знайте главное – мы вас любим! Мы – это мужчины Республики Беларусь.
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