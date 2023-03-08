Букет с сюрпризом. В канун 8 Марта мошенники придумали новую схему обмана

Новости Беларуси. В преддверии 8 Марта в Беларуси активизировались мошенники. Рассылки производят под видом розыгрышей ценных подарков от известных маркетплейсов и направлены на похищение средств с банковских счетов пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карина Верховцева, корреспондент:

Заманчивое предложение в нужное время. Шикарный букет предлагают купить по приятной цене. Целевой аудиторией для своих махинаций в этот раз мошенники выбрали мужчин. Мол, порадуйте милых дам в преддверии весеннего праздника. Но не все так просто. На уловку любителей поживиться за чужой счет попался и наш герой. Станислав наткнулся на фейковый аккаунт в социальных сетях, позиционирующий себя как онлайн-магазин по продаже цветов.

Станислав, потерпевший:

Перед тем как принять предложение, я зашел на другие ресурсы и увидел, что 100 роз стоит 250 рублей. Но в силу того, что, как они говорили, происходит ликвидация цветочного магазина, я посчитал это довольно-таки приятным предложением. Пока вводил реквизиты карты, я уже представлял, как этот большой букет приезжает к моей девушке и без раздумий переводил деньги.

Увы, но как только деньги поступили на счет злоумышленника, вежливый администратор тут же перестал отвечать на сообщения, а после и вовсе заблокировал доступ к аккаунту.

Станислав:

Нет, я не обращался в правоохранительные органы, потому что, как только произошла данная ситуация, у меня пазлы сложились и я понял, что виноват во всем этом.

За несколько недель жертвами подобного вида мошенничества стали более 20 белорусов. К слову, вот похожая история, где финал с таким же исходом, правда, ущерб в разы больше. Кирилл тоже решил порадовать свою девушку, заказав цветы в другой город. Аналогичный сайт, грамотно составленный каталог и фиктивные отзывы. Сыграли на красивой картинке и ложных обещаниях. Но схема посерьезнее – переводом денег за букет с сюрпризом продуманные цветочники не ограничились.

Кирилл Осипов, потерпевший:

Оплатил, сделал скриншот чека об оплате, отправил. Мне сказали: деньги дошли, но нужно будет еще заплатить за доставку 5 рублей на «Европочте». Вот с этой «Европочты» я оплатил 5 или 3 рубля, точно не помню, и у меня сразу прошла покупка на 405 рублей, то есть, если бы деньги были на карте, именно эта сумма, она бы сразу списалась. Так как оставалось 10 рублей, списание не произошло. Я понял, что это мошенники, позвонил в банк, заблокировал карту и обратился к сотрудникам милиции.

Александр Баранов, начальник отдела УУР УВД Витебского облисполкома:

УВД Витебского облисполкома напоминает, что при выборе продавца нужно тщательно отнестись к проверке его данных и репутации. Не стоит доверять торговым площадкам, которые работают по полной предоплате.