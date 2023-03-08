«Праздник мы встречаем на боевом посту». Как наши женщины-медики работают в сирийском Алеппо?

Спецотряд наших медиков продолжает работать в сирийском Алеппо. В 2 тысячах километров от Минска белорусские военные развернули полевой госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дневной стационар работает ежедневно: и в выходные, и в праздники. Но этот рабочий день для женщин в белых халатах начался необычно – с цветов и подарков.

Этот прекрасный весенний женский праздник мы встречаем на боевом посту.

С самого утра нас поздравили наши мужчины. И мы продолжили работать и помогать местному населению. Женщины в Вооруженных Силах нашей страны не редкость. Несмотря на свою хрупкость, дамы наравне с мужчинами заступают в наряды и на дежурства, выезжают на полигоны, и спрос за качество службы с них не меньший.

Олег Некало, корреспондент военного информагентства «Ваяр»:

Вот уже 22-й день в сирийском Алеппо продолжает свою работу медицинский отряд специального назначения из Беларуси. В его составе и 14 представительниц прекрасной половины человечества. Это врачи, медсестры, фельдшера и лаборанты. Практически беспрерывно специалисты оказывают помощь пострадавшим в результате землетрясения. Более 3 тысяч сирийцев уже получили квалифицированную медицинскую помощь, с каждым днем эта цифра только увеличивается.

Легкой службы здесь не бывает. Эти красивые и хрупкие девушки работают и в свой праздник. Профессия обязывает. Запредельная самоотдача, сложный график, тяжелые пациенты – все это о последних днях работы белорусского медспецназа в Сирии. Кажется, что для наших военных медиков эта командировка стала настоящим вызовом. Девушки не скрывают, что им сложно, но каждая до конца остается верной долгу и профессии.

Александра Снитко, фельдшер медицинского отряда специального назначения:

Вместе с врачами-специалистами также рука об руку работают наши медицинские сестры и фельдшера, которые выполняют большой объем работы каждый день. Такой, как регистрация пациентов, выполнение различных инструментальных методов исследования, внутримышечные и внутривенные инъекции, попросту выполняют все назначения врача-специалиста. Когда в Сирии произошло землетрясение, многие из них первыми сами написали рапорт на командировку в Алеппо. Капитан медицинской службы Алина Емельяненко была в первых рядах. Хирург со стажем и большим опытом работы в подобных условиях – неоднократно она принимала участие в миссии Временных сил ООН в Ливане.

Алина Емельяненко, начальник операционного отделения медицинского отряда специального назначения:

Мне хорошо известны особенности работы с арабским населением в меру религии, и свои есть какие-то нюансы работы с женщинами. Я оказываю непосредственно хирургическую помощь, работа на этапе сортировки, консультации и непосредственно работа в перевязочной.

Ольга Яхновец, старшая операционная медсестра медицинского отряда специального назначения:

Ежедневно мы проводим достаточно много перевязок, это вследствие землетрясений полученные травмы, много инфицированных ран, также вследствие хронических заболеваний. Очень рады видеть, когда от нас пациенты уходят с улыбкой.

Врачи, фельдшеры, медсестры: их миссия – спасать. Только медики в погонах должны быть готовы оказать помощь и днем, и ночью в самых критических ситуациях. Но несмотря на военную дисциплину и характер настоящих бойцов, эти девушки сохраняют в себе и лучшие человеческие качества. Проявить сострадание, поддержать улыбкой – все это о них. Крайне сложная работа в полевых условиях только укрепляет дух. О том, что несколько часов назад был сложный пациент, или вовсе ночь выдалась бессонной, здесь не принято рассуждать.

Екатерина Латышевич, старшая медсестра приемного отделения медицинского отряда специального назначения:

Работа не прекращается, пациентов много, прием ведется: амбулаторный, стационарный. Всем оказывается медицинская помощь.