Акушер-гинеколог: «Причина преждевременных родов – не только тяжёлые генетические отклонения в развитии»

Ольга Коршун, ведущая: Со временем наша медицина становится все более лояльной к пациенту. Мы спасаем деток, боремся за каждую беременность, за каждую жизнь. В вашем РНПЦ выхаживают деток с массой тела от 500 граммов. Знаю, что есть пациенты даже меньше такого веса. Понятно, что в этом есть много плюсов. Когда речь идет о жизни маленькой или о жизни большой, мы будем бороться за жизнь. Но с другой стороны, накапливается отрицательный генофонд нации. Как вы смотрите на это как человек, как профессионал? Что нам делать? Как поступать в этой ситуации?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Это вопрос не такой простой. Причина преждевременных родов – не только тяжелые генетические отклонения развития. Как правило, наоборот. Все эти пороки, особенности развития нам удается диагностировать на стадии беременного состояния. Естественно, как это ни негуманно звучит, если этот порок действительно тяжелый, несовместимый с жизнью, мы всегда с будущей мамой обсуждаем исход этой беременности. По крайней мере, стараемся ее прервать, если это ничем хорошим не закончится. Если есть хотя бы малейший шанс для дальнейшего излечения и нормальной жизни, то по этому ребенку мы так вопрос не ставим. Приведу простой пример из жизни: когда это все начиналось на заре эпохи, выхаживание от 500 грамм и выше, мы пришли к этому в своей системе медицины. Был случай рождения ребенка 530 граммов на тот момент. Мы работали дальше, год-два этот опыт накапливался.

Через два года мама эта совершенно случайно приехала в Минск (она не была минчанкой) и решила прийти в то учреждение, где прошли роды. Мы посмотрели с врачами, которые оказывали помощь этому ребенку, в два года и не скажешь, что это был преждевременно рожденный ребенок. Полностью сохранился и неврологический потенциал, и умственный. Это был достойный будущий гражданин своей родины. Это был пример, который раз и навсегда меня убедил, что помощь эту оказывать нужно. Второй момент во всех этих вещах – если эту помощь мы не начнем оказывать сейчас, а это большой опыт, мы не будем двигаться дальше в своем развитии. Когда стоит вопрос да-да, нет-нет, то, конечно, да. И как доктор, и как человек.