Прямой эфир

Женщинам провели экскурсию по Дворцу Независимости

05 марта 2016 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Перед 8 марта успешных леди, красивых дам и отличных мам пригласили на праздничную экскурсию по залам Дворца Независимости. Перед ними открыли все двери и секреты - от подробностей саммитов и мировых встреч до мельчайших деталей интерьера.

Перед женщинами открыты все двери Дворца Независимости. Но дамский взгляд на залы большой политики сугубо через экран смартфона и  концепцию фен-шуй. 

Татьяна Яковлева, директор Международной благотворительной общественной организации:
Это зал мне как-то по душе больше оказался. Здесь уютнее, располагающе. 

Селфи в комнате для переговоров на самом высоком уровне и посиделки в креслах политиков. В канун праздника весны и красоты женщинам  можно всё.

Татьяна Дубинина, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Атмосфера располагает к тому, чтобы какие-то решения достаточно серьезные принимать.

Но и без саммитов международного формата это сооружение – символ достижений страны. Оформление и мебель во всех двадцати залах – от белорусских мастеров и почти только из отечественных  материалов.

Наталья Воронова, заместитель председатель Центральной районной организации  Минска РОО «Белая Русь»:
Куда ни глянь – всюду эти архитектурные элементы. И почти все белорусское. И это придает чувство гордости, что мы можем делать такие шедевры.

Праздничная экскурсия для успешных леди и самых лучших мам.  Ирине Хилько Орден матери вручали в столичной ратуше.  А теперь в Беларуси  -  есть отдельный зал для  награждений.

Ирина Хилько, многодетная мама:
Мы просто в шоке,  что такое есть в нашей стране. 

Этот так по-женски узнать все подробности оформления  политического дресс-кода Дворца Независимости. Например, шторы здесь поглощают шум и не горят, а в зале для пресс-конференций двухтонная люстра - один из самых огромных осветительных приборов в мире.

Мария Гунич, главный специалист Комитета по труду, занятости и социальной защите Минсгорисполкома:
Это настоящий дворец, как замок в современном стиле.

Из замка - в Эдем. Это райский уголок зимнего сада – территория релаксации для  высоких гостей и прекрасная фотозона. Многие женщины пришли на экскурсию с детьми. Во Дворце  Независимости есть и свой музей. Вместе с дорогими подарками от президентов, политиков и религиозных лидеров – картины с белорусскими пейзажами и избами. От порога которых начинается путь к успеху                            

Сегодня перед прекрасной половиной Дворец раскрылся в полной красоте: изящности и простоты.  Красоте белорусских  женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Женщины Беларуси # Наталья Воронова # Татьяна Яковлева # Ирина Хилько

Другие новости рубрики

Все новости
Разработан алгоритм для снижения тарифов на ЖКУ
05 марта 2016 17:08

Разработан алгоритм для снижения тарифов на ЖКУ

5 марта в Минске поздравляли выдающихся представительниц агропромышленного комплекса страны
05 марта 2016 16:43

5 марта в Минске поздравляли выдающихся представительниц агропромышленного комплекса страны

Как креативно поздравляют коллег с 8 марта
05 марта 2016 16:41

Как креативно поздравляют коллег с 8 марта