Женщинам провели экскурсию по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. Перед 8 марта успешных леди, красивых дам и отличных мам пригласили на праздничную экскурсию по залам Дворца Независимости. Перед ними открыли все двери и секреты - от подробностей саммитов и мировых встреч до мельчайших деталей интерьера.

Перед женщинами открыты все двери Дворца Независимости. Но дамский взгляд на залы большой политики сугубо через экран смартфона и концепцию фен-шуй.

Татьяна Яковлева, директор Международной благотворительной общественной организации:

Это зал мне как-то по душе больше оказался. Здесь уютнее, располагающе.

Селфи в комнате для переговоров на самом высоком уровне и посиделки в креслах политиков. В канун праздника весны и красоты женщинам можно всё.

Татьяна Дубинина, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

Атмосфера располагает к тому, чтобы какие-то решения достаточно серьезные принимать.

Но и без саммитов международного формата это сооружение – символ достижений страны. Оформление и мебель во всех двадцати залах – от белорусских мастеров и почти только из отечественных материалов.

Наталья Воронова, заместитель председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Куда ни глянь – всюду эти архитектурные элементы. И почти все белорусское. И это придает чувство гордости, что мы можем делать такие шедевры.

Праздничная экскурсия для успешных леди и самых лучших мам. Ирине Хилько Орден матери вручали в столичной ратуше. А теперь в Беларуси - есть отдельный зал для награждений.

Ирина Хилько, многодетная мама:

Мы просто в шоке, что такое есть в нашей стране.

Этот так по-женски узнать все подробности оформления политического дресс-кода Дворца Независимости. Например, шторы здесь поглощают шум и не горят, а в зале для пресс-конференций двухтонная люстра - один из самых огромных осветительных приборов в мире.

Мария Гунич, главный специалист Комитета по труду, занятости и социальной защите Минсгорисполкома:

Это настоящий дворец, как замок в современном стиле.

Из замка - в Эдем. Это райский уголок зимнего сада – территория релаксации для высоких гостей и прекрасная фотозона. Многие женщины пришли на экскурсию с детьми. Во Дворце Независимости есть и свой музей. Вместе с дорогими подарками от президентов, политиков и религиозных лидеров – картины с белорусскими пейзажами и избами. От порога которых начинается путь к успеху

Сегодня перед прекрасной половиной Дворец раскрылся в полной красоте: изящности и простоты. Красоте белорусских женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.