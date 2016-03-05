Разработан алгоритм для снижения тарифов на ЖКУ

Новости Беларуси. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут снизить в соответствии с алгоритмом, выработанным рабочей группой, которую возглавляет заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. Об этом он рассказал сегодня журналистам.

Напомню, по поручению главы государства была создана специальная рабочая группа, куда вошли представители Комитета госконтроля, Правительства, Администрации Президента. Ее целью было тщательно проанализировать и пересчитать жилищно-коммунальные тарифы в соответствии с реальными расходами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы сейчас нашли алгоритм, который позволит снизить финансовую нагрузку через тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отработан документ и внесен в Администрацию Президента. В том числе поставлена задача внести указ по безналичным субсидиям. Мы его планируем в марте отшлифовать и внести. Это позволит защищать население с низким доходом бюджета семьи.