5 марта в Минске поздравляли выдающихся представительниц агропромышленного комплекса страны

Цветы и поздравления труженицам села. 5 марта в столице чествовали лучших представительниц агропромышленного комплекса. За трудовые подвиги и самые высокие достижения министр профильного ведомства наградил дипломами выдающихся управленцев сельскохозяйственных предприятий. Они вносят большой вклад в продовольственную безопасность страны. Стоит отметить, что в отрасли работают около 260 тысяч женщин. Почти 80 из них занимают руководящие должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Тарлецкая, директор сельскохозяйственного предприятия Верхнедвинского района:

В хозяйстве женщин работает, наверное, больше половины. Конечно, важен труд женщины. И они более ответственны и, наверное, больше переживают за свою работу.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы благодарны за то, что они сегодня достойно ведут аграрное дело, непростую отрасль, которую успешно сегодня представляют на территории нашей страны. Все больше наших женщин, к счастью, становятся руководители сельхозпредприятий. На них порой необходимо равняться и мужчинам, как умело, грамотно, профессионально ведут они свое дело.