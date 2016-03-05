Как креативно поздравляют коллег с 8 марта

Новости Беларуси. Белорусов охватили предпраздничные хлопоты. Непосредственно 8 марта всё внимание традиционно будет обращено к семейному кругу: бабушкам, дочерям, жёнам и матерям. А вот перед началом больших выходных мужчины поздравляли женскую половину своих коллективов.

Международный женский день для дам, пожалуй, самый желанный праздник. Каждый год один из салонов сотовой связи превращается в настоящую сказку. В этом году — с итальянским колоритом. Характерные мачо с усами и акцентом готовили блинчики с как раз нехарактерным для мужчин удовольствием.

Фотозона, цветы, шарики, танцы под Белла Чао. Чтобы организовать такой праздник, мужчины не спали целую ночь.

Дмитрий Бова, коммерческий директор салонов IT и сотовой связи:

Очень приятно видеть улыбки в ответ. Когда тебе улыбаются, это на самом деле очень окрыляет.

Поздравляли своих прекрасных коллег 5 марта практически во всех трудовых коллективах страны. Цветы, подарки, теплые слова. Каждый старался придумать что-то особенное.

Мужская половина 10-ой столичной поликлиники сегодня сумела организовать настоящее шоу. И это при том, что представителей сильного пола в этом коллективе всего-то 30 из 500. И несмотря на это, без цветов не осталась ни одна прекрасная дама.

Светлана Цобкало, главный врач УЗ «10-я городская поликлиника»:

Я даже не ожидала, что сегодня столько будет поздравлений. После долгой зимы хочется петь, хочется танцевать, хочется творить чудеса и работать.

Сергей Боричевский, врач-терапевт УЗ «10-я городская поликлиника»:

У нас очень много коллег. И все они женщины. Все прекрасные, красивые и все любимые. Мы их всех поздравили и пожелали им всего-всего самого хорошего.

Калейдоскоп поздравлений только начинается. Ведь до главного женского праздника еще целых два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джентльмены нашего телеканала также в тренде сегодняшнего дня. Мне по секрету рассказали, что для нас готовится какой-то сюрприз.