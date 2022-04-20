«Женщина всегда на мужа реагирует намного лучше». Что нужно знать перед партнёрскими родами?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Беременность и роды – очень важное событие в жизни каждой семьи. У всех будущих родителей есть возможность пройти обучение и подготовиться к этому.

Татьяна Касабуцкая, врач-акушер-гинеколог УЗ «6-я городская клиническая больница»:

На базе нашего роддома уже много лет работает центр подготовки к родам. На наших курсах мы стараемся познакомить маму с тем, что ждет ее в родах, подготовить ее к этому очень ответственному дню. Центр проводит два курса. Базовый состоит из семи занятий, а экспресс – из четырех. Второй вариант больше подходит тем, кто уже не первый раз готовится стать родителями. Татьяна Касабуцкая:

Ведут их разные специалисты – это акушеры-гинекологи, которые много лет работают в роддоме. Акушерки родового отделения, непосредственно участвующие в родах. Инструктор лечебной физкультуры.

Все занятия разбиты по тематическим блокам. Начинают с экскурсии по роддому, знакомят с физиологией и отрабатывают на практике техники дыхания. Есть возможность посещать курсы с будущим папой, лучше приходить после 30-й недели беременности. Партнерские роды – это уникальный опыт. Они помогают установить более тесные и гармоничные взаимоотношения в семье, укрепляют связь отца с ребенком.

Наталья Навроцкая, врач-психотерапевт, эндокринолог, директор Центра поддержки материнства и детства:

Есть такой миф, что папа, увидев маму во всем этом процессе, вдруг потеряет к ней интерес. Это не более чем миф, который порожден общепсихологической неграмотностью. И когда он в этом процессе принимает участие – это очень здорово увеличивает его ощущение своей мужественности.

Татьяна Касабуцкая:

Пап мы в первую очередь обучаем, как помочь будущей маме. Его функция: создать условия для того, чтобы будущая мама чувствовала себя хорошо. Это методы массажа, позы в родах, дыхание. Как правило, женщина всегда на мужа реагирует намного лучше и правильнее, чем на медицинский персонал. Несмотря на то, что роды – процесс естественный, многие женщины испытывают перед ними сильный страх. Ведь сейчас очень много информации в интернете. И трудно самостоятельно разобраться, какая верная и полезная. Наталья Навроцкая:

Очень важно беременной женщине оказать психологическую поддержку. Вообще, выделяют несколько типов проживания беременности и отношения к беременности. Есть адекватный тип, когда женщина воспринимает положительную информацию, она ответственно относится к своей беременности. А есть так называемый тревожный тип, он сейчас растет. Есть тип, отвергающий, игнорирующий беременность. Это не хорошо для ребенка, потому что мамины гормоны стресса переходят к ребенку.

Психологическую помощь и поддержку тоже оказывают на дородовых курсах. У беременных бывают разные состояния, и нужно тщательно их оценивать. Одно из таких направлений – иммуносерология. Исследование крови позволяет получить четкую картину состояния иммунной системы и выявить заболевания.