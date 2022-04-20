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«Женщина всегда на мужа реагирует намного лучше». Что нужно знать перед партнёрскими родами?

20 апреля 2022 11:28
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Беременность и роды – очень важное событие в жизни каждой семьи. У всех будущих родителей есть возможность пройти обучение и подготовиться к этому.

«Женщина всегда на мужа реагирует намного лучше». Что нужно знать перед партнёрскими родами?-1

Татьяна Касабуцкая, врач-акушер-гинеколог УЗ «6-я городская клиническая больница»:
На базе нашего роддома уже много лет работает центр подготовки к родам.  На наших курсах мы стараемся познакомить маму с тем, что ждет ее в родах, подготовить ее к этому очень ответственному дню.

Центр проводит два курса. Базовый состоит из семи занятий, а экспресс – из четырех. Второй вариант больше подходит тем, кто уже не первый раз готовится стать родителями.

Татьяна Касабуцкая:
Ведут их разные специалисты – это акушеры-гинекологи, которые много лет работают в роддоме. Акушерки родового отделения, непосредственно участвующие в родах. Инструктор лечебной физкультуры.

«Женщина всегда на мужа реагирует намного лучше». Что нужно знать перед партнёрскими родами?-4

Все занятия разбиты по тематическим блокам. Начинают с экскурсии по роддому, знакомят с физиологией и отрабатывают на практике техники дыхания. Есть возможность посещать курсы с будущим папой, лучше приходить после 30-й недели беременности.  Партнерские роды – это уникальный опыт. Они помогают установить более тесные и гармоничные взаимоотношения в семье, укрепляют связь отца с ребенком.

«Женщина всегда на мужа реагирует намного лучше». Что нужно знать перед партнёрскими родами?-7

Наталья Навроцкая, врач-психотерапевт, эндокринолог, директор Центра поддержки материнства и детства:
Есть такой миф, что папа, увидев маму во всем этом процессе, вдруг потеряет к ней интерес. Это не более чем миф, который порожден общепсихологической неграмотностью. И когда он в этом процессе принимает участие – это очень здорово увеличивает его ощущение своей мужественности.

«Женщина всегда на мужа реагирует намного лучше». Что нужно знать перед партнёрскими родами?-10

Татьяна Касабуцкая:
Пап мы в первую очередь обучаем, как помочь будущей маме. Его функция: создать условия для того, чтобы будущая мама чувствовала себя хорошо. Это методы массажа, позы в родах, дыхание. Как правило, женщина всегда на мужа реагирует намного лучше и правильнее, чем на медицинский персонал.

Несмотря на то, что роды – процесс естественный, многие женщины испытывают перед ними сильный страх. Ведь сейчас очень много информации в интернете. И трудно самостоятельно разобраться, какая верная и полезная.

Наталья Навроцкая:
Очень важно беременной женщине оказать психологическую поддержку. Вообще, выделяют несколько типов проживания беременности и отношения к беременности. Есть адекватный тип, когда женщина воспринимает положительную информацию, она ответственно относится к своей беременности. А есть так называемый тревожный тип, он сейчас растет. Есть тип, отвергающий, игнорирующий беременность. Это не хорошо для ребенка, потому что мамины гормоны стресса переходят к ребенку.

«Женщина всегда на мужа реагирует намного лучше». Что нужно знать перед партнёрскими родами?-13

Психологическую помощь и поддержку тоже оказывают на дородовых курсах. У беременных бывают разные состояния, и нужно тщательно их оценивать. Одно из таких направлений – иммуносерология. Исследование крови позволяет получить четкую картину состояния иммунной системы и выявить заболевания. 

«Женщина всегда на мужа реагирует намного лучше». Что нужно знать перед партнёрскими родами?-16

Ольга Козлякова, заведующая отделением акушерской иммуногематологии УЗ «6-я городская клиническая больница» Городского центра трансфузиологии:
У нас все беременные женщины, согласно нашему клиническому протоколу, подлежат обследованию в течение беременности трижды, если не учитывать резус-принадлежность. И если резус крови отрицательный, то они приходят на исследование каждый месяц. 

# Беременность и роды # общество # Татьяна Касабуцкая # Валерия Яскевич # Наталья Навроцкая # Ольга Козлякова # Фотофакт

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