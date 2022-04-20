«Принимаются самые жёсткие меры». В КГК рассказали, сколько в Беларуси нарушителей ценообразования

Новости Беларуси. Нарушения правил торговли выявляются в каждом втором магазине. О ситуации на потребительском рынке рассказали в Госконтроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2022 года сотрудники ведомства проверили более 600 торговых объектов. Пристальное внимание – ценам. Факты завышения стоимости товаров встречаются нередко. Причем в некоторых случаях речь о спекулятивном подходе. Кроме этого, в ряде объектов обнаружены нарушения санитарных норм хранения продуктов.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

По всем выявленным фактам завышения цен работниками Комитета приняты меры: цены уменьшены, виновные привлечены к ответственности. В случае выявления вопиющих фактов нарушения законодательства о ценах принимаются самые жесткие меры, вплоть до остановки деятельности субъектов хозяйствования. За последние две недели по требованию Комитета приостановлена деятельность по республике 14 субъектов хозяйствования.