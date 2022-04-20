Три белоруса получили благодарность Президента за вклад в развитие движения воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. Деятельность представителей Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане и Ассоциации инвалидов отмечена на высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За большие достижения и значительный личный вклад в развитие ветеранского движения воинов-интернационалистов трем представителям общественных объединений объявлена благодарность Президента. Ее удостоены Николай Глусский, Александр Синцов и Сергей Красовский. Соответствующее распоряжение 19 апреля подписал Александр Лукашенко.