Женщина-сотрудник милиции получила награду Президента «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. Сотрудник УВД Минского райисполкома Ольга Чемоданова накануне стала лауреатом премии «За духовное возрождение». Жизнь и работа инспектора тесно переплелись, может, поэтому Ольга Чемоданова научилась принимать чужую беду как свою собственную и в любой ситуации находить решение.

В доме Жени Гусева начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ольга Николаевна Чемоданова бывает часто. Мальчика воспитывает одна бабушка. Справиться с внуком-непоседой получается не всегда. Проблемы возникают разные: от мелких шалостей до прогулов уроков.

О том, что Ольга Николаевна получила высокую награду из рук президента, Женя узнал из новостей. Шестиклассник даже не постеснялся позвонить и поздравить инспектора. Теперь как-то и проказничать стыдно.

Евгений Гусев:

Друг разбил стекло в «МАЗе». Я Ольгу Николаевну попросил, чтобы дала еще один шанс.

Второй шанс был когда-то и у Натальи Нехай. И она им воспользовалась. Женщина неохотно рассказывает, что происходило 5 лет назад: как бросила работу, не могла выйти из запоя и едва не лишилась родительских прав. Одуматься она все же смогла. Но не без помощи.

Наталья Нехай, жительница п. Боровляны:

Большое спасибо, Ольга Николаевна, за ваш труд, за нас, хороших, что у вас терпение есть со всеми найти общий язык, всех поддержать, всем найти что сказать.

Наталья прошла курс лечения, трудоустроилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А, главное, не потеряла самое ценное, что есть в жизни, – любимого сына. Только если бы все семейные драмы заканчивались именно так.

Ольга Чемоданова, начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности УВД Минского райисполкома:

Мы стараемся сделать все, чтобы семья сохранилась. Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних – педагог, это человек-психолог. Потому что он начинает работу с самого главного – с ребенка. То, что в процессе становится взрослым человеком. Ведь мы начинаем с детей. И это тот фундамент, который мы закладываем.

Быть среди лауреатов премии Президента «За духовное возрождение», конечно, почетно, но и не менее ответственно. Ольга Николаевна расценивает награду как стимул к дальнейшему профессиональному росту.

Ольга Чемоданова, начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности УВД Минского райисполкома:

Это дает еще больший толчок, рывок в твоей работе. Ты должен еще больше совершенствоваться, самое главное, ты должен оставлять что-то после себя, то, что ты уже умеешь, что тобой приобретено за годы службы. Ты должен обязательно что-то оставить после себя.