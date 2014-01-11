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К 70-летию освобождения Беларуси будет выпущено 75 памятных медалей

11 января 2014 16:32
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Новости Беларуси. Юбилейный блеск. В Беларуси к 70-летию освобождения страны будет выпущена специальная награда. В Минске уже отштамповали первые образцы. Планируют выпустить 75-тысяч памятных медалей. Они изготовлены из латуни и имеют форму круга диаметром 33 миллиметра. На лицевой стороне изображены советский солдат с автоматом, партизан и подпольщица на фоне взорванного железнодорожного полотна.

Юбилейной медалью будут награждаться ветераны Великой Отечественной, бывшие узники, военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Оралин, заместитель директора предприятия:
Эта медаль олицетворяет собой всю белорусскую историю времен войны. На ней изображены и рельсовая война, и партизанское движение, и подполье, и красная армия. Степень защиты от подделки – это фон, который на медали, наносится так называемая шагрень. Вот эти точечки, если они существуют, то будут на всех одинаковые.

# общество # Беларусь помнит

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