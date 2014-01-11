Более 1000 учащихся, студентов и педагогов поощрены премиями и стипендиями спецфонда Президента Беларуси

Новости Беларуси. 11 января решением Александра Лукашенко премиями и стипендиями спецфонда Президента Беларуси поощрены более тысячи учащихся, студентов и педагогов. Кроме денежных вознаграждений, которые, к слову, достигают семи миллионов рублей, 37 учащихся и студентов получат специальные нагрудные знаки лауреата спецфонда.

Все они являются победителями международных Олимпиад, чемпионатов мира и конкурсов.

Совет фонда также принял решение оказать финансовую поддержку студенческим научно-исследовательским лабораториям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.