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Более 1000 учащихся, студентов и педагогов поощрены премиями и стипендиями спецфонда Президента Беларуси

11 января 2014 16:27
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Новости Беларуси. 11 января решением Александра Лукашенко премиями и стипендиями спецфонда Президента Беларуси поощрены более тысячи учащихся, студентов и педагогов. Кроме денежных вознаграждений, которые, к слову, достигают семи миллионов рублей, 37 учащихся и студентов получат специальные нагрудные знаки лауреата спецфонда.

Все они являются победителями международных Олимпиад, чемпионатов мира и конкурсов.

Совет фонда также принял решение оказать финансовую поддержку студенческим научно-исследовательским лабораториям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Спецфонд Президента

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