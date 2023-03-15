«Женщина-гастролёрка просит ввести санкции против своей страны». Почему планы оппозиции провалились?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим поездку Александра Лукашенко в Иран, перспективы Востока и День Конституции в Беларуси. В гостях заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь» Егор Макаревич и международный иранский журналист Хаял Муаззин.

Егор Макаревич:

Заточены на один результат – деньги, поэтому все это бред. Это политические интриги. Политики меняются, бизнес у людей будет оставаться. В Европе, мы видим, политики меняются, не буду приводить пример, как что. Зачастую с каждым разом все хуже и хуже. Мы видим, что это деградация политической системы. Я всегда думал, что есть примеры сильных, мощных политиков европейского масштаба, это действительно были мощные политики. А сейчас кто? Человек, который не стесняется встречаться с какой-то, простите, непонятной женщиной-гастролеркой, которая приезжает, просит ввести санкции против своей же страны. Это же бред какой-то. И мы смотрим параллельно на то, как грамотно и четко руководит страной настоящий лидер законно избранный, который чувствует за собой поддержку народа. Он приезжает и договаривается, чтобы развивались экономика, поставки, совместная кооперация предприятий шла. Не просто продали и купили, а строили совместные предприятия. Это считается высшее звено в экономике. Вот что делает настоящий лидер.

И что мы видим в противовес? Женщину заблудшую, бегающую по этим европарламентам и просящую задушить свой народ. Поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание, люди, которые сегодня, может, их осталось 0,0001 %, если вы еще искренне верите, что там вам кто-то где-то поможет, это ваше лицо демократии. Поверьте, они вас задушат в первую очередь. Задушат все ваши предприятия, где вы работаете, перераспределят все ваши бизнесы. Будет такая тирания, которую вы никогда не видели, как сегодня в Польше, Литве и Латвии.

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