Железные парни на стальных конях: в Минске с размахом закрыли мотосезон

Главные персонажи на улицах столицы сегодня – мотоциклисты. На закрытие мотосезона в Минск из разных стран мира прикатили тысячи фанатов на чопперах и прочих модных байках, пока не белорусского, к сожалению, производства. Но кто его знает, ведь первой идей господина Харли (создателя Harley-Davidson) был не мощный круизер, а велосипед с моторчиком, глядишь, и Минский мотоцикл обгонит когда-нибудь Хонду или Кавасаки…

Но вернемся к событию, главным действом стал мотопарад, с множеством сюрпризов. Об этом расскажет Илона Волынец.

Люди абсолютно разных профессий, возраста и даже национальностей. А вместе – это дружное братство, которое объединяет любовью к дороге и мотоциклу…

Поток байкеров кажется бесконечным. Вся Беларусь, десятки регионов России, Англия, Норвегия, Литва, Латвия, Польша. Всего полтора десятка стран. По традиции сбор у Кургана Славы, а дальше – курс на город-герой Минск. К международному фестивалю присоединился и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства вместе с младшим сыном Николаем возглавил мотопарад.

Это сложно назвать колонной: настоящая двухколесная армия движется по главным проспектам столицы. Не обратить на нее внимания не мог даже самый торопливый прохожий. За красочным мотодейством горожане наблюдали и в режиме онлайн.

Илона Волынец, коореспондент:

Массово, брутально и очень эмоционально. Так Минск прощается с мотосезоном. Всего из разных уголков планеты сюда съехалось около 4 тысяч байкеров.

Впервые иностранные участники мотопарада приехали в Беларусь без оформления визы. При пересечении границы достаточно было предъявить паспорт и электронный билет. Специально для мотоциклистов разработали туристические маршруты. К примеру, эту интернациональную группу байкеров мы встретили в комплексе «Линия Сталина».

Юлия Рузняева, участник закрытия мотосезона (Россия):

Это общая история, это всегда интересно. Когда в таких местах бываешь, всегда ощущаешь дух прошлого. Связь родственная, это чувствуется, а в таких местах особенно.

Пол Бэйфильд, участник закрытия мотосезона (Великобритания):

Я впервые в Минске, да и вообще я первый раз в этой части света. И мне здесь определенно нравится. В Беларуси отлично организовано дорожное движение, нет такого огромного количества пробок, как в Лондоне.

Заранее к мотослету готовился минчанин Николай Свирко. За рулем мотоцикла он всего 2 года. Но уже может похвастаться личным рекордом. На своем «Минске» байкер объехал всю Беларусь и исколесил Заполярье.

Николай Свирко, участник закрытия мотосезона:

Я его начал называть «Иксеныш». Модель х200 официально называется. Эта техника позволяет съехать с дороги в любом понравившемся месте, добраться туда, куда и пешком не доберешься.

На подобного уровня байк-фесте Николай впервые, но «Иксеныш», похоже, хозяина не подвел. Чем не конкурент матерому «Харлею»?

Белорусский мотофестиваль – уже календарный праздник и, по сути, превратился в бренд, как и Харли-Дэвидсон, под эгидой которого он проходит. С представителями клуба пообщался и глава государства.

Закрытие мотосезона – это далеко не любительские покатушки. Здесь и профессиональные трюкачи, и неожиданный сюрприз от Госавтоинспекции. Это, что называется, не пытайтесь повторить самостоятельно. Высший пилотаж от сотрудников ГАИ МВД Беларуси и России. Физкультура прямо на мотоциклах.

А за этими виражами изумленная публика наблюдала с замиранием сердца.

Клоуны, акробаты на ходулях, фокусники. Для минчан и гостей столицы – десятки тематических зон.

Уехать с праздника можно было прямо на мотоцикле. Все желающие могли сдать на права категории «А». Экзамен на знание ПДД принимали и у самых маленьких. Для ребят развернулась интерактивная площадка безопасности. Хотя некоторые малыши удивляли далеко не детской ездой!

А тем временем некоторые мотолюбители не спешат закрывать мотосезон.

Вязать внукам носки и сидеть на лавочке – уж точно не для нее. Эта дама в сером плаще прощаться с двухколесным другом еще не намерена. В свои 75 Надежда Васильевна мобильна и энергична. На скутере почти круглый год ездит и в магазин, и на дачу.

Надежда Гром:

Што мне гэтыя матацыклы, во у меня скутэр, магу паехаць и паказаць. Хто больш можа праехаць, як я у 75 гадоу. А вам слабо?