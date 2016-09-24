Продуктовые разногласия: почему в российские магазины не доезжают белорусские товары

От назревших проблем к зрелому сыру – тем более, тут прямая взаимосвязь. Наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская прошла по пути, которым белорусские продукты следуют в Россию.

Магазин в спальном районе Смоленска. Шаговая доступность, а потому и постоянные покупатели, заглядывающие за уже привычным ассортиментом. Надежда Ивановна объясняет маркетинг-особенности немасштабной торговой точки. Раньше продавали продукцию только местного предприятия, потом взяли на пробу белорусское. Теперь же наше заказывают чаще, чем у поставщика в нескольких кварталах.

Надежда Рудько, продавец (Россия):

Берем через день, пополняем запасы белорусскими сырами.

В России по телевизору наверняка не объяснили, по какой причине Россельхознадзор накануне не пропустил крупную партию белорусского сыра. 19 тонн могилевской продукции развернули на границе во время ветконтроля, причем, не из-за качества продукта, а оформления документов. И все бы ничего – везде свои правила, только не по вкусу российским контролерам уже более сорока белорусских мясо-молочных предприятий. А на внимание к бумагам намекать, очевидно, нужно не только нам.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В частности последний раз мы завезли 400 страниц печатного текста по 6 предприятиям, которые были закрыты в молочной отрасли. Эти 400 страниц были утеряны. Последнее время, как ни странно, для нас, ограничения вводились по нарушению в оформлении документов, можно было гораздо меньше ограничений вводить.

Сергей Кундалев, житель Смоленска:

Везде политика. Говорят: вы нам это не дали, а мы вам сделаем вот так. Вот поэтому Россельхознадзор ставит вам палки в колеса.

Александр Леоненко, житель Смоленска:

Сало берем белорусское в магазине, колбасы белорусские

Сергей Кундалев, житель Смоленска:

У нас же нет свиней своих, только от Батьки, все от Батьки, госпожа…

А что же скажут в самом Россельхознадзоре? Управление по Брянской и Смоленской областям. Попытки записать интервью развернули, как и наш сыр на границе, но ведь и здесь работают те, кто каждый вечер по пути домой заглядывает в магазин за продуктами.

Но едва ли любитель нашей сгущенки смог бы прокомментировать порядок прохождения безграничной границы Беларуси и России. Ведь, по словам тех, кто постоянно доставляет наше мясо и молочку в магазины соседней страны, отправить назад могут не только из-за вопросов с документами.

Сергей, водитель:

Придирки – это мелочи, клейма будут по-любому тереться, но это повод вернуть машину назад. А мясо если назад верну, оно несвежее. Потом его никуда не денешь. Платим в зависимости, какая смена, от 3 тысяч.

Сергей просит не называть его фамилию – все-таки в Россию с белорусским мясом катается два раза в неделю. Говорит: у него даже в командировочных заложены деньги «на всякий случай».

Сергей, водитель:

У нас покупатели знают – и дают деньги на проход. Мясо отличное. Свежее. Придирки незначительные, но из-за них не проедешь. Они понимают, что это их деньги.

Если поверить словам Сергея и оценить поток фур, стоящих перед границей, арифметика получается с немаленьким процентом жирности. А вот и тот самый ветконтроль. Небольшая будочка, где ничего личного – лица сотрудников надежно спрятаны за фольгой.

А это Калинковичский завод, где хотели все сделать по правилам. Узнав, что продукция попала под ограничения все из-за тех же претензий к оформлению документов, на предприятии все перепроверили и переделали в соответствии с требованиями россиян. Но ничего не изменилось. При том, что запрещенному сухому молоку как раз в России дали высшую награду на специализированной выставке.

Валентина Руденя, начальник производственной лаборатории молочного комбината:

Ветнадзор нам ответил, что они отчитались. И Россельхознадзор к нашим ответам не имеет никаких претензий, однако до сих пор этот вопрос не решен.

Посмотреть на статистику – и продукты белорусские в российских магазинах все-таки есть, да и экспорт в этой отрасли мы смогли увеличить как минимум процентов на 10. Только вопрос в выручке. Наши колбасы и молочка не редко оказываются дешевле даже тех, что производят в том же городе, где и стоит магазин.

Людмила Чугунова, житель Смоленска:

Да все берем только белорусское. Сравнили качество с другими производителями – и остановились на этом.

И, кстати, на такой народной популярности белорусских продуктов некоторые, не стесняясь, зарабатывают, прямо скажем, методами с душком, как от подпорченного сальтисона. Небольшой магазин с пафосной вывеской «Продукты Белоруссии».

Белорусские продукты и вроде как наше сало с чесноком по 265 за кило…

Вопрос – идет ли речь о таких же «белорусских» продуктах, как и в этом ларьке! Постоянный покупатель Игорь Алексеевич оказался неприятно удивлен, что витебские куры на самом деле приехали – кто его знает, откуда.

Зато в третьем магазине, в который мы пришли, увидев знакомые бренды уже при входе, хоть по колбасе можно изучать географию Беларуси.

Светлана Ефременкова, продавец (Россия):

Волковысск, Гродно, Брест, Жлобин…

Здесь и минские сырки, и салями из Слонима, и сальтисон «Хрюша»! Продавец, она же хозяйка магазина Светлана говорит, что слышала про недопонимание по аппетитной тематике, но очень надеется, что разногласия растворятся, как наша продукция в сумках покупателей. Ведь «Хорошее! Сама беру!» – это про нее.

Светлана Ефременкова, продавец (Россия):

Я знаю свою продукцию. Я знаю, что он хорошая, поэтому беру тут и прямо домой!

Пелагея Струкова, житель деревни Парули (Россия):

Берем молоко и сметану белорусскую. Нравится. Едим же и живы.

В ее небольшой деревушке всего-то с десяток домов – не до профильных магазинов с вывеской «Продукты из Беларуси». Телевизор она смотрит редко, и слышать не слышала про продуктовые разногласия, претензии к документам и непоставленные тонны, к примеру, могилевского сыра. Но для Пелагеи Никифоровны все понятно и без аналитических мнений. И ее философия, наверняка, многим пришлась бы по вкусу.

Пелагея Струкова, житель деревни Парули (Россия):

Жили же мы все вместе и доверяли. Сейчас также белорусы к нам хорошо относятся, и мы к ним. Раз едим, значит, доверяем!