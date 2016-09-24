Церковь и государство: конструктивный диалог и единые цели

Церковь и государство – две влиятельнейшие силы в современном мире. И в целом, в истории человечества, конечно. У нас светское устройство – церковь отделена от государства. От государства, но не от жизни в стране. И Президент Лукашенко выразил надежду на более глубокую вовлеченность церкви в социальный процесс. Об этом он сказал во время встречи с Синодом – высшим органом управления – Белорусской православной церкви. Евгений Пустовой продолжит тему.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Для обывателей христианство – это прежде всего золотые кресты и щедрый стол с куличами на Пасху. Но при детальном взгляде оказывается, что большинство табу и нравственные ценности – с корнями христианства.

Но сейчас европейская авансцена меняет ориентацию. И произошло это как только тамошние политики отказались от вековых идеалов. А вот Беларусь полностью соответствует чистоте цвета читаемого в названии нашей страны. Президент об этом говорит, обращаясь к православному духовенству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш народ всегда ориентировался на высокие гуманистические достижения. Следовал лучшим примерам нравственности. Издавна именно церковь служила вестником надежды и веры, помогала человеку на пути к христианским идеалам. Ее авторитет и опыт сегодня востребованы как никогда.

Белорусов не делят по тому, какой у них нательный крест или знак макиш-давид. Да, православие самая массовая церковь в стране, но еще самая открытая для 25 других конфессий. В этом схожесть Белорусского Экзархата и официального Минска.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Искренне радуюсь тому, что сегодня мир межконфессиональный на белорусской земле. Это хороший задел. И я думаю, что совершенно не случайно Беларусь и Минск сегодня привлекает другие конфликтующие стороны, другие конфликтующие страны, которые здесь могут находить такую замечательную площадку для нахождения мира и согласия даже в других государствах.

Диалог светского государства с церковью выглядит именно так – на языке дружеских объятий.

Внимание и забота к пожилым людям в сане или без – эти идеи нагорной проповеди Христа отражены и в политике нашего Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из истории нам хорошо известно, что основы православной веры – справедливость и человеколюбие – воодушевляли людей на подвиг. Именно эти ценности помогали им с достоинством переживать самые тяжелые времена. В основу своей политики я положил именно эти ценности: справедливость и любовь, и преданность к человеку, к людям. И здесь у меня нет никакого двойного дна, в этой политике. Это действительно искренне.

Государство по мере сил будет помогать церкви. Уже 30 лет не могут завершить реконструкцию Жировичского монастыря. А это лицо православной Беларуси. Из казны финансируется четыре из семи альма-матер православного клира. Впрочем, всех духовных наставников должны воспитывать белорусы и из белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Другие конфессии должны взять пример с Белорусской православной церкви. И готовить из граждан Беларуси священнослужителей. Здесь должны служить белорусы. И люди, пускай иностранцы, но беспредельно преданные нашему народу и нашему государству.

Раздробленные княжества из темноты язычества к протодержавности славян – Киевской Руси пришли благодаря христианству. В век глобальной интеграции космополитизма из-за духовного раскола раскачалась колыбель восточных славян. Только разумный консерватизм церкви способствует сохранению государственности и непреходящих ценностей. Но Президент акцентирует: за большими делами духовенства, и в больших соборах не должен потеряться человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зачастую именно церковь помогает людям формировать ответственное отношение к жизни и здоровью. На человека, который самостоятельно не справляется со своими слабостями, зависимостями, голос священника порой оказывает большее влияние, чем разговоры с родными или усилия медиков. Регулярно возникают новые задачи, в решении которых необходимо более активное участие церкви. Я не скажу, что государство и священнослужители мало делают. Но надо найти то особое деликатное место и тот деликатный подход, который свойственен церкви в этом процессе.

Духовным отцом отец Сергий стал не только для здешней детворы, а игровая площадка прямо у церкви, но и для многих уважаемых людей. Про батюшку говорят, что дорогу к небу он помог найти тем, кто и так постоянно находится там, на высоте. Храм в честь Николая Угодника в поселке Сокол. Здесь много семей гражданских авиаторов.

Сергий Комлик, настоятель Свято-Никольского храма:

Летчики, штурманы, техники, стюардессы приходят, просят. С семейными проблемами, с личными проблемами. Просят помощи у Бога. Я думаю, они получают благодатную помощь, иначе не ходили бы.

В белорусском Экзархат работает целый отдел по церковному служению и благотворительности. За длинной вывеской – живые истории и реальные люди.

Жанна Минучиц, координатор хосписного служения храма иконы Божьей Матери «Всецарица»:

У нас могут быть разные добровольцы, и подопечные наши могут быть тоже разного вероисповедания. Другое дело, что вести такое служение, не будучи верующим человеком, очень сложно. Сотрудники, которые здесь работают, у них большие души. Как они это делают, только им, наверно, известно.

А вот это уже крест послушания для монахинь Свято-Елизаветинского монастыря. Хрупкие женщины, с сильным духом возвращают к жизни даже тех, кто сам поставил на себе крест.

Искренне ли верят в Бога все насельники этого островка милосердия и добра? Никто в душу не заглядывает. Но точно они поверили в человечность.