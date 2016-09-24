Скандинавская ходьба: новое полезное увлечение белорусов

Спорт, честно говоря, не очень полезен для здоровья. Профессиональный спорт. Иное дело – спортивный образ жизни. И даже в спортивный образе жизни не всем показан бег и уж тем более занятия на силовых тренажерах. Ученые установили, что самый полезный и доступный вид активности – ходьба. Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк и герои ее сюжета это подтверждают.

Инесса Згировская:

Меня зовут Инесса Васильевна Згировская, мне 67 лет, но биологический возраст – 47.

Альбина Самойленко:

Самойленко Альбина Ивановна. Мне 80 лет. Это помогает мне быть стройнее. Самое главное в жизни – это движение.

Судя по этим леди, а иначе дам – пусть и в таком почтенном возрасте (сами не скрывают, исключительно по паспорту) – назвать язык не повернется; жизнь – это движение, а движение – молодость. Атлетки Згировская и Самойленко гарантируют. Руки в боки – нет! Палки в руки!

Альбина Самойленко:

Иди и работай, тренируйся, это здоровье.

Инесса Згировская:

Осаночку держишь. Мурлычу что-то про себя.

Одна, вооружившись палками, мурлычет три года, другая – только 6 месяцев, но результат, уверяет тренер, во внуки который бабушкам годится и зовут которого те по семейному уже Сашенькой, результат на лицо. Скандинавская ходьба в Беларуси – явление молодое. Заниматься ею начали лишь пару лет назад.

Игорь Кольченко, организатор полумарафонов:

Началось с того, что пришел я с работы домой замученный такой и подумал, мне нужен выплеск какой-то энергии. Я пошел на дорожку и начал бегать.

Первые мысли – избавиться от стресса, дальше – больше. Сегодня для Игоря Кольченко – это образ жизни. Он организовывает марафоны и сам принимает в них участие. Дважды в минском «полу» брал дистанцию в 21 километр. Технику бегуну-любителю ставит профессионал – пятая на Олимпиаде в Рио и первая на том же Минском полумарафоне, года 2016-го, Ольга Мазуренок.

Игорь Кольченко, организатор полумарафонов:

Спортивную форму покупаю чаще, чем пиджаки на работу. Хочется какого-то интереса. Часы покупал не потому, что время смотреть надо было, а потому что мне надо было смотреть, какой пульс у меня, когда я бегаю.

Ольга, как и Игорь, – заядлый полумарафонец, правда, мечтающая о дистанциях куда больших. Еще бы! Хижинкова привыкла брать все высоты. Мисс Беларусь-2008, она уже «оттопала» свое по подиуму. Теперь – беговая дорожка, прогулки с питомцем и путь к любимой работе.

Ольга Хижинкова, мисс Беларусь-2008:

Движения у нас хватает. Очень люблю ходить пешком. Очень часто, если в радиусе 1 км сразу несколько дел, оставляю машину на нейтральной территории и совершаю пешие прогулки.

В «Минскградо», к слову, подсчитали: в среднем дорога от дома до места учебы/работы у горожан отнимает 33 минуты.

Большинство пользуются общественным транспортом, примерно 20% до работы добираются на личном авто. И лишь (внимание!) три процента – на своих двоих.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Андрей Марленович, Вы как глава ведомства, которое по сути отвечает за окружающую среду, за природные ресурсы, за правильное отношение к природе, предпочитаете какое средство передвижения: на автомобиле либо все-таки проверенные свои две?

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Очень люблю пешком ходить. Люблю пешие прогулки, в лес, на реку. Катаюсь на велосипеде. В отношении природы это также очень важно и нужно.

Более того, признается министр Ковхуто, для него пешие прогулки – это не просто променад, это возможность заметить нарушения природоохранного законодательства.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Несанкционированные места складирования отходов, не всегда можно заметить на большой скорости эти детали. Поэтому очень важно ходить пешком и смотреть, что просиходит.

Надежда Кирковская, заведующий реабилитационным отделением №1 УЗ «11-я городская клиническая больница Минска»:

Это срез сосудов. Это здоровый сосуд, вот это пораженный атеросклерозом. Имеется атеросклеротическая бляшка, которая сужает просвет сосуда. Чем меньше мы двигаемся, тем больше у нас шансов заболеть ожирением.

Жанна Комарова, житель Минского района:

Пешком, не знаю, километра 2-3 точно, а может и больше. Я если в городе, гуляю с собачкой. У школу мы ходили за 5 киломтеров. Потом, когда повзрослели, ходили за 6 км на танцы пешком.

Жанне Александровне 77. О себе она говорит кратко: «всегда на ногах», как бы комично не звучала это из уст старушки, стоявшей на автобусной остановке. Сегодня исключение – в ее руках килограммы только убранного урожая.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

А как давление меряете?

Жанна Комарова, житель Минского района:

Купила себе тонометр и измеряю.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

А есть штуки специальные, которые измеряют, сколько Вы шагов за день сделали.

Жанна Комарова, житель Минского района:

Это надо в Медпрепаратах покупать? О, надо поинтересоваться.

Ба-бу-шка, не в Медпрепараты, а к Кольченко, Игорю Кольченко Вам!

Игорь Кольченко, организатор полумарафонов:

Часы я включаю, и они засекают мое сердцебиение, то есть пульс они измеряют. Бывает зашкаливающий пульс, это неполезно, тогда я начинаю бежать чуть-чуть медленнее. Вообще нужно все делать в удовольствие.

«Умные браслеты» или «умные часы» в мире появились несколько лет назад, но их уже успели оценить многие. Их даже окрестили «умными слабостями сильных мира сего». Так, в прошлом году с гаджетом таким был сфотографирован Барак Обама, есть он и у Ангелы Меркель.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Есть на телефоне соответствующие программы, которые позволяют фиксировать количество пройденных метров. Я знаю, что где-то порядка 10 тысяч шагов рекомендуют. Стремимся к такому показателю.

А вот семья Жуковых из-под Витебска замахнулась и вовсе (внимание!) на все 26 тысяч километров! 5 континентов, 28 стран, 888 дней. Так два взрослых и их маленькая дочка Маша решили обойти земной шар пешком. Сами называют себя «идущими жуками» и как истинные жуки, перелетают исключительно водные участки своего маршрута, все остальное – на своих, родненьких.

Пока Жуки познают мир, с Минском знакомит экскурсовод Терехов. Радиофизик по первому образованию вот уж как несколько лет, в буквальном смысле, обувь от работы стирает, не помеха гиду и погода.

Анатолий Терехов, экскурсовод:

Если три экскурсии – это 18 км.

Меж тем пешком (у него до сих пор нет авто!) на работу спешит главный метеоролог страны:

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Вся осень еще впереди. Думаю, что октябрь порадует нас еще по-настоящему теплой, комфортной и солнечной погодой. Поэтому хандрить не стоит!

Но вернемся к атлеткам Згировской и Самойленко. Шефство они взяли над поколением младшим.

Пусть в повседневной жизни своим двоим предпочтение и отдают лишь 3% – ритм жизни современного мегаполиса обязывает – но не повод ли все эти истории отпустить своих железных коней, пусть и на время. И настроение, говорят, поднимает, и здоровье улучшает, и ведь экономия!

И здесь уж наверняка ветер исключительно в спину!