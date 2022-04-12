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«Железная дорога, карьеры – это не место для игр». Эти правила безопасности должен знать каждый ребёнок

12 апреля 2022 09:56
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Световой день увеличился. Дети все больше времени проводят на улице, и это очередной повод родителям поговорить с ними о безопасности. Как в пределах дворовой территории, так и на дороге. Согласно статистике, за последние 3 месяца в Минске произошло 11 ДТП, в которых пострадали 12 несовершеннолетних пешеходов.

«Железная дорога, карьеры – это не место для игр». Эти правила безопасности должен знать каждый ребёнок-1

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:
Что касается дворовой территории, то здесь, чтобы ребенку пересечь проезжую часть, где чаще всего нет пешеходных переходов и много припаркованных транспортных средств, надо выбрать тот участок дороги, который лучше всего просматривается в оба направления.

«Железная дорога, карьеры – это не место для игр». Эти правила безопасности должен знать каждый ребёнок-4

Если все же нужно перейти дорогу, следует остановиться, обозначить себя, чтобы участники дорожного движения заметили, посмотреть по сторонам. Убедиться, что подъезжающие транспортные средства останавливаются, и только тогда переходить проезжую часть.

«Железная дорога, карьеры – это не место для игр». Эти правила безопасности должен знать каждый ребёнок-7

Ирина Боярчук:
Категорически запрещено выбегать на проезжую часть, на велосипедах выезжать, на самокатах. Что касается велосипедов, ребенок должен спешиться, взять в руки велосипед и пешком перейти проезжую часть.  Необходимо снять наушники, капюшон, отвлечься от гаджетов.

«Железная дорога, карьеры – это не место для игр». Эти правила безопасности должен знать каждый ребёнок-10

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Определить радиус, куда ребенок может уходить самостоятельно и проговорить, если вблизи находится водоем, в чем заключается опасность. Обратить внимание, что железная дорога, карьеры – это не место для игр и, конечно, нельзя баловаться с огнем. И обратить внимание на то, что баловаться с огнем нельзя.

«Железная дорога, карьеры – это не место для игр». Эти правила безопасности должен знать каждый ребёнок-13

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что дворовая территория – место, где необходимо быть предельно внимательным. Необходимо соблюдать такую скорость движения, которая позволит мгновенно остановиться и пропустить пешехода. Особенно следует быть аккуратным при движении задним ходом.

Анастасия Швайбович:
Помочь родителям может мобильное приложение МЧС «Помощь рядом», в котором собраны различные нестандартные, внештатные ситуации и, конечно, определить с ребенком, что делать, если все-таки какая-то непредвиденная ситуация произошла.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # общество # Ирина Боярчук # Анастасия Швайбович # Юлия Пашкевич # Фотофакт

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