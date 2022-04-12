«Железная дорога, карьеры – это не место для игр». Эти правила безопасности должен знать каждый ребёнок

Световой день увеличился. Дети все больше времени проводят на улице, и это очередной повод родителям поговорить с ними о безопасности. Как в пределах дворовой территории, так и на дороге. Согласно статистике, за последние 3 месяца в Минске произошло 11 ДТП, в которых пострадали 12 несовершеннолетних пешеходов.

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:

Что касается дворовой территории, то здесь, чтобы ребенку пересечь проезжую часть, где чаще всего нет пешеходных переходов и много припаркованных транспортных средств, надо выбрать тот участок дороги, который лучше всего просматривается в оба направления.

Если все же нужно перейти дорогу, следует остановиться, обозначить себя, чтобы участники дорожного движения заметили, посмотреть по сторонам. Убедиться, что подъезжающие транспортные средства останавливаются, и только тогда переходить проезжую часть.

Ирина Боярчук:

Категорически запрещено выбегать на проезжую часть, на велосипедах выезжать, на самокатах. Что касается велосипедов, ребенок должен спешиться, взять в руки велосипед и пешком перейти проезжую часть. Необходимо снять наушники, капюшон, отвлечься от гаджетов.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Определить радиус, куда ребенок может уходить самостоятельно и проговорить, если вблизи находится водоем, в чем заключается опасность. Обратить внимание, что железная дорога, карьеры – это не место для игр и, конечно, нельзя баловаться с огнем. И обратить внимание на то, что баловаться с огнем нельзя.