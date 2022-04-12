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«Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами

12 апреля 2022 09:52
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Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.  

«Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами-1

Илона Волынец, СТВ:
У нас есть еще одна история, которой поделилась Анжелика Железнова.  

«Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами-4

Анжелика Железнова:  
Наша история началась с того момента, когда я в 2014 году приняла решение развестись со своим супругом. На тот момент нашей дочери было тринадцать лет, когда дочка поняла, что ей нужно поддержать отца. Конечно же, отец боролся только лишь за квадратные метры. Дочка осталась с папой, и ее комната осталась в доле отца. С того момента для дочери начались самые сложные времена, потому что отец добился своего.  

«Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами-7

Анжелика Железнова:  
Он отвоевал себе лишние квадратные метры в нашей совместно построенной квартире, и дочка ему уже стала не нужна. Он сказал: «Больше ты мне не нужна, иди и проживай со своей мамой». Он прекратил всяческие отношения. Была травля в школе, я считаю, что он опозорил ребенка тем, что он во всеуслышание на родительском собрании объявлял о том, что мама недостойна быть матерью, что ребенок живет в асоциальных условиях. Он приносил дочери в комнату мышь, крыс, он вынес у ребенка всю мебель (кровать, стол письменный), он снял у ребенка ее любимые картины, часы.  

«Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами-10

Анжелика Железнова:  
Он все закрыл у себя в комнате, которая ему по суду принадлежит, принес из помойки вещи, доски. Это такое унижение для ребенка. Он намеренно принес такие вещи, из которых выбегали пауки, они были в соломе.  

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# Развод # общество # Илона Волынец # Анжелика Железнова # Фотофакт

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