«Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами

Новости Беларуси. На неделе прошла акция «Дом без насилия». Каждое четвертое убийство или телесные повреждения совершают совместно проживающие, и жертвами бытовых преступлений чаще всего становятся женщины, но бывают и мужчины. Нередко домашние тираны издеваются и годами, в результате пострадавшие получают не только телесные, но и психологические травмы. Эти последствия уже неизлечимы, особенно если речь идет о детях, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

У нас есть еще одна история, которой поделилась Анжелика Железнова.

Анжелика Железнова:

Наша история началась с того момента, когда я в 2014 году приняла решение развестись со своим супругом. На тот момент нашей дочери было тринадцать лет, когда дочка поняла, что ей нужно поддержать отца. Конечно же, отец боролся только лишь за квадратные метры. Дочка осталась с папой, и ее комната осталась в доле отца. С того момента для дочери начались самые сложные времена, потому что отец добился своего.