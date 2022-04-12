Лучшая в области по итогам 2021-го. Как реконструируют Минскую районную клиническую больницу?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается модернизация объектов здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас ведется реконструкция корпуса реабилитации родильного дома Минской области.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается модернизация объектов здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас ведется реконструкция корпуса реабилитации родильного дома Минской области.
В Боровлянах строят поликлинику на 800 посещений в смену, а в агрогородке Озерцо – на 200. Теперь своя кислородная станция есть в Минской центральной районной клинической больнице. Здесь продолжают реконструкцию отделений. Много внимания уделяют и оснащению. Для исследований установлено современное оборудование: аппараты УЗИ, эндоскопы, есть кабинет компьютерной томографии. Медицинская база постоянно совершенствуется.
Виталий Ошарин, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы:
В настоящее время реконструируется приемно-диагностическое отделение. Там планируется создание четырех диагностических коек, размещение современного диагностического оборудования всего спектра. Также там планируется размещение операционной. На базе этого отделения также будет функционировать круглосуточный травмпункт.
За 2021 год именно Минская районная больница признана лучшей в области. Здесь обслуживаются почти 250 тысяч человек, работают около 2 000 медработников.