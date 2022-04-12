Лучшая в области по итогам 2021-го. Как реконструируют Минскую районную клиническую больницу?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается модернизация объектов здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас ведется реконструкция корпуса реабилитации родильного дома Минской области.

В Боровлянах строят поликлинику на 800 посещений в смену, а в агрогородке Озерцо – на 200. Теперь своя кислородная станция есть в Минской центральной районной клинической больнице. Здесь продолжают реконструкцию отделений. Много внимания уделяют и оснащению. Для исследований установлено современное оборудование: аппараты УЗИ, эндоскопы, есть кабинет компьютерной томографии. Медицинская база постоянно совершенствуется.

Виталий Ошарин, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы:

В настоящее время реконструируется приемно-диагностическое отделение. Там планируется создание четырех диагностических коек, размещение современного диагностического оборудования всего спектра. Также там планируется размещение операционной. На базе этого отделения также будет функционировать круглосуточный травмпункт.