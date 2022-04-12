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Лучшая в области по итогам 2021-го. Как реконструируют Минскую районную клиническую больницу?

12 апреля 2022 14:26
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается модернизация объектов здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас ведется реконструкция корпуса реабилитации родильного дома Минской области.  

Лучшая в области по итогам 2021-го. Как реконструируют Минскую районную клиническую больницу?-1

В Боровлянах строят поликлинику на 800 посещений в смену, а в агрогородке Озерцо – на 200. Теперь своя кислородная станция есть в Минской центральной районной клинической больнице. Здесь продолжают реконструкцию отделений. Много внимания уделяют и оснащению. Для исследований установлено современное оборудование: аппараты УЗИ, эндоскопы, есть кабинет компьютерной томографии. Медицинская база постоянно совершенствуется.  

Лучшая в области по итогам 2021-го. Как реконструируют Минскую районную клиническую больницу?-4

Виталий Ошарин, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы:  
В настоящее время реконструируется приемно-диагностическое отделение. Там планируется создание четырех диагностических коек, размещение современного диагностического оборудования всего спектра. Также там планируется размещение операционной. На базе этого отделения также будет функционировать круглосуточный травмпункт.  

Лучшая в области по итогам 2021-го. Как реконструируют Минскую районную клиническую больницу?-7

За 2021 год именно Минская районная больница признана лучшей в области. Здесь обслуживаются почти 250 тысяч человек, работают около 2 000 медработников.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Виталий Ошарин # Фотофакт

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