Необходимо заготовить 4 000 тонн. Как в лесничествах Минской области собирают берёзовый сок?

Новости Беларуси. В Минской области ведется сбор березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лесхозы центрального региона уже заготовили 2 500 тонн.

Всего необходимо 4 000. В 2022 году из-за погодных условиях к заготовке березовика приступили позже, чем в 2021-м. Однако, как отмечают специалисты, сока хватит для всех желающих. В Пуховичском лесхозе план уже перевыполнили. Собрали почти 200 тонн целебного напитка. Из них часть реализована для населения.

Павел Киречко, помощник лесничего Синьчанского лесничества Пуховичского лесхоза:

Приступили к подсочке березового сока почти в конце, с 23 марта. План на лесничество поставлен – 30 тонн. Наш сок покупает население, также мы предоставляем сок на Минский завод безалкогольных напитков. Покупать сок можно в любое время, когда удобно населению. Стоимость – 40 копеек за литр.