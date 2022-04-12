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Необходимо заготовить 4 000 тонн. Как в лесничествах Минской области собирают берёзовый сок?

12 апреля 2022 14:23
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Новости Беларуси. В Минской области ведется сбор березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лесхозы центрального региона уже заготовили 2 500 тонн.  

Необходимо заготовить 4 000 тонн. Как в лесничествах Минской области собирают берёзовый сок?-1

Всего необходимо 4 000. В 2022 году из-за погодных условиях к заготовке березовика приступили позже, чем в 2021-м. Однако, как отмечают специалисты, сока хватит для всех желающих. В Пуховичском лесхозе план уже перевыполнили. Собрали почти 200 тонн целебного напитка. Из них часть реализована для населения.  

Необходимо заготовить 4 000 тонн. Как в лесничествах Минской области собирают берёзовый сок?-4

Павел Киречко, помощник лесничего Синьчанского лесничества Пуховичского лесхоза:  
Приступили к подсочке березового сока почти в конце, с 23 марта. План на лесничество поставлен – 30 тонн. Наш сок покупает население, также мы предоставляем сок на Минский завод безалкогольных напитков. Покупать сок можно в любое время, когда удобно населению. Стоимость – 40 копеек за литр.  

Необходимо заготовить 4 000 тонн. Как в лесничествах Минской области собирают берёзовый сок?-7

Собирать березовик самостоятельно можно, но только с разрешения лесничих, иначе за незаконную подсочку грозит штраф. Сокодвижение прекратится, как только начнут распускаться листья.  

# Березовый сок # общество # Павел Киречко # Фотофакт

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