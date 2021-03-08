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Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара

08 марта 2021 09:13
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдется. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -1

Ингредиенты: гречневая мука, разрыхлитель, яйца, подсолнечное масло, сливки, соль, сахар, овощи, зелень, сливочный сыр, лосось.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -4

Вадим Парханович, шеф-повар:
Для начала нам надо замешать гречневое тесто для блинов. Мы добавляем яйца, соль, сахар, разрыхлитель и гречневую муку. Перемешиваем до однородного состояния, чтобы не было комков. Чтобы блинчики получились пышными, мы добавили разрыхлитель.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -7

Сейчас будем жарить наши блины. На разогретую сковородку добавляем подсолнечное масло и начинаем жарить.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -10

Наши блины готовы, теперь возьмемся за крем. В сливочный сыр добавляем семгу, авокадо и хорошенько перемешиваем.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -13

Добавляем лимонный сок, чтобы авокадо не потемнел.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -16

Выкладываем наши блины на тарелку, добавляем крем и украшаем их.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -19

Украшаем томатами черри и зеленью.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -22

Наше блюдо готово, теперь приступаем к закуске. В качестве закуски мы приготовим сэндвич с кремом гуакамоле. Нам понадобятся: сэндвичный хлеб, сливочный сыр, лосось, авокадо, лимон, томаты черри и зелень. Срезаем с хлеба корки и подсушиваем его на гриле или на сковороде.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -25

Подготавливаем крем гуакамоле. Перебиваем авокадо с лимонным соком и со сливочным сыром.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -28

Теперь складываем нашу закуску. На багет намазываем крем и сверху добавляем ломтики лосося. 

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -31

Нашу закуску украшаем томатами черри и зеленью.

Гречневые блины с лососем и авокадо. Рецепт необычного блюда от шеф-повара -34

Приятного аппетита!

# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Фотофакт

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