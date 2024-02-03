В Минском суворовском училище прошёл день открытых дверей

Одно из старейших учебных заведений страны 3 февраля посетили около 500 человек. Свои двери распахнуло Минское суворовское училище для будущих офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята пообщались с командованием, познакомились с условиями жизни и бытом, побывали в учебных аудиториях и подержали в руках настоящее оружие. Они смогли увидеть и суворовскую форму. Так же абитуриентам и их родителям рассказали о буднях, а будущие офицеры продемонстрировали свои таланты и умения строевого шага. Ведь помимо обучения, ребята здесь занимаются спортом и даже учатся вальсировать.

Алексей Евженко, учащийся гимназии № 40 имени Янки Лучины Минска:

Дедушка военный, хочу продолжить этот род давно. Очень много дедов, бабушек, которые воевали, много летчиков было, хочу продолжить традицию. Плюс дедушка сейчас работает в ДОСААФ, а в следующем году сказали, что еще добавят сдачу на права.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского училища:

Ребята учатся в училище по общеобразовательным предметам. Но в то же время имеют возможность заниматься военной подготовкой, посещать воинские части, соединения, где на практике отрабатывают свои навыки. Посещение различных кружков Дворца детей и молодежи, различные секции по спорту и творческие секции.