«Желательно, чтобы каждый был услышан и его проблема удовлетворена». Юрий Караев провёл прямую телефонную линию
Новости Беларуси. Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев провел 1 декабря прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместно с местными властями и представителями правоохранительных органов принимали звонки в Сморгонском исполнительном комитете.
За время работы прямой линии поступило 26 обращений. Традиционно на первой позиции волнующих вопросов – работа ЖКХ.
Так, например, в Сморгони один из домов требует срочного утепления. Капитальный ремонт провели, а на решение этого, пожалуй, самого важного вопроса в преддверии зимы денег не хватило.
Также жители одной из деревень просили провести водопровод за счет бюджета. Были и обращения граждан, неравнодушых к экологии, озвучены случаи загрязняющих природу выбросов. Понятно, не обошлось без нюансов, связанных с пандемией. Это ограничения работы мест общепита, очереди в поликлиниках.
Некоторые граждане просили передать обращения лично Александру Лукашенко. Звонки поступали из Гродно, Минска, Мира, Новогрудка и Сморгони.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Я и до этого проводил прямые телефонные линии, будучи министром внутренних дел, командующим войсками. И там тоже были различные вопросы, и ЖКХ в том числе. Но есть люди, которые начинают извиняться: «Я понимаю, что ты командующий войсками и это не твоя сфера. Тем не менее, послушай меня, я хочу добиться правды у тебя».
Я себе никогда не позволял ответа: «Вы знаете, вы же сами сказали, что это не мое, и поэтому я этим заниматься не буду». Я всегда найду начальника, скажем так, которому адресую. Пусть он мне не подчиненный даже и вообще не из моей сферы, но просто информирую его, скажу: «Уважаемый руководитель, я с вами не знаком, но тем не менее передаю вам пожелания людей, займитесь ими». Так вот по-товарищески обращаюсь.
А сейчас, скажу так, какие результаты? Результат – как можно большему количеству людей помочь, точнее говоря каждому постараться помочь. И тут не посчитаешь, что 10 людям ты помог, а одному не помог: я вот так сильно поработал, а этот один – бог с ним.
Желательно, чтобы каждый был услышан и его проблема удовлетворена.
Часть звонков затрагивала привычный для Юрия Караева правовой профиль. Это просьбы разобраться в уголовных делах 20-летней давности и поддержать военнослужащих.
Во время телефонных разговоров граждане выражали благодарность за работу милиции, обеспечение безопасности на улицах.
После приема звонков помощник Президента посетил Сморгонский РОВД и пообщался с сотрудниками: обсудили условия работы и криминогенную обстановку. Юрий Караев также посетил местный совхоз, комбинат хлебопродуктов и воинскую часть.