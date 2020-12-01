«Желательно, чтобы каждый был услышан и его проблема удовлетворена». Юрий Караев провёл прямую телефонную линию

Также жители одной из деревень просили провести водопровод за счет бюджета. Были и обращения граждан, неравнодушых к экологии, озвучены случаи загрязняющих природу выбросов. Понятно, не обошлось без нюансов, связанных с пандемией. Это ограничения работы мест общепита, очереди в поликлиниках.

Так, например, в Сморгони один из домов требует срочного утепления. Капитальный ремонт провели, а на решение этого, пожалуй, самого важного вопроса в преддверии зимы денег не хватило.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я и до этого проводил прямые телефонные линии, будучи министром внутренних дел, командующим войсками. И там тоже были различные вопросы, и ЖКХ в том числе. Но есть люди, которые начинают извиняться: «Я понимаю, что ты командующий войсками и это не твоя сфера. Тем не менее, послушай меня, я хочу добиться правды у тебя».

Я себе никогда не позволял ответа: «Вы знаете, вы же сами сказали, что это не мое, и поэтому я этим заниматься не буду». Я всегда найду начальника, скажем так, которому адресую. Пусть он мне не подчиненный даже и вообще не из моей сферы, но просто информирую его, скажу: «Уважаемый руководитель, я с вами не знаком, но тем не менее передаю вам пожелания людей, займитесь ими». Так вот по-товарищески обращаюсь.

А сейчас, скажу так, какие результаты? Результат – как можно большему количеству людей помочь, точнее говоря каждому постараться помочь. И тут не посчитаешь, что 10 людям ты помог, а одному не помог: я вот так сильно поработал, а этот один – бог с ним.

Желательно, чтобы каждый был услышан и его проблема удовлетворена.