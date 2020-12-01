Отстаивали работников в суде, возвращали незаконно удержанные деньги. Каких ещё успехов добились профсоюзы в 2020 году?

Новости Беларуси. Говорим сегодня о том, что волнует каждого. Цены накануне праздников, работа в условиях пандемии, зарплата, изменения в Конституцию. Эти и многие другие темы в студии «Большого города» обсудили с председателем Минского городского объединения организации профсоюзов Александром Щековичем. Илона Волынец, ведущая:

Основная функция профсоюзов – защищать трудящегося: отстаивать его права в суде, если это нужно, возвращать незаконно удержанные деньги. В 2020 году какие успехи, какие результаты?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

По Минску у меня статистика за девять месяцев есть. Мы представляли интересы работников 174 раза в суде, подвали исковое заявление. Незаконно удержанных либо невыплаченных денег работникам вернули порядка 150 тысяч рублей. Много это или мало? Любая копейка важна. Отстоять – это же не только деньги, это людей вернули на предприятие, в организацию. Либо неправильное оформление трудовых книжек, пенсионных. Тут очень много вопросов, они очень разные. Но мы представляем работников в рамках Трудового кодекса. Илона Волынец:

В связи с тем, что у нас был инцидент в одной из школ в Минске, там отравились дети, по всему городу начались проверки во всех учреждениях образования, что касается санитарного состояния, пищеблоков, технического состояния. Профсоюзы в этом как-то задействованы?