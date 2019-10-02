Ждать ли реформ в образовании, запретят ли мобильники в школах и когда поднимут зарплаты учителям?

Новости Беларуси. Какое будущее системы образования Беларуси: ждать ли громких реформ? Запретят ли мобильные телефоны в школах, и кто будет учить наших детей завтра? Об этом и не только в преддверии Дня учителя поговорим с нашим гостем. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай. «В системе образования Республики Беларусь мужчины составляют в общем количестве порядка 14 %»

Илона Волынец, СТВ:

Александр Владимирович, в воскресенье будем отмечать День учителя. Не в обиду вам, но ассоциируется этот праздник больше с женским. Все-таки в системе образования больше и педагогов, и руководителей женщин. Как мужчин привлекать больше?

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Если говорить о проблеме феминизации образования, то это проблема не только белорусской школы на самом деле (проблема – в кавычках). На этот аспект обращают внимание и наши соседи – Российская Федерация, и ряд других учреждений. Кстати, в частности, если приводить пример, то страна с наибольшим контингентом мужчин в системе образования – это Япония. У них примерно 50 % мужчин в школах являются преподавателями. Здесь ряд факторов и причин, почему на сегодняшний день в системе образования Республики Беларусь мужчины составляют в общем количестве порядка 14 %. Если говорить о причинах (это будет мое субъективное мнение), то это может быть определенный стереотип в учреждениях образования, в которых занимаются не только образованием, но и в первую очередь воспитанием подрастающего поколения. А стереотип того, что воспитывать должна женщина, в нашем обществе, к сожалению, присутствует. Эта одна из позиций, которая, наверное, отталкивает мужчин от получения педагогического образования. Помимо этого есть ряд других обстоятельств. В частности, эта работа достаточно непростая, скажем откровенно – педагогика: вопросы образования и воспитания, вопросы классного руководства, вопросы заполнения документации, хотя она регламентирована. Зачастую это отталкивает мужчин. И релевантно заработная плата в отношении к нагрузке от занятия профессионально в системе образования. «К 2025 году зарплата педагога должна составлять 100 % от средней зарплаты по стране»

Илона Волынец:

Лучшая мотивация – это обеспечение финансами. Педагоги, к сожалению, не самая высокооплачиваемая категория работников. Как этот вопрос решается? Ожидается ли повышение заработной платы? Александр Кадлубай:

К 2025 году зарплата педагога должна составлять 100 % от средней зарплаты по стране. По статистике на январь-августа 2019 года у нас средняя заработная плата среди педагогов составляла 730 рублей – это порядка 79-80 % от средней по стране. О реформе образования: Должна быть шлифовка существующей системы для того, чтобы она работала бесперебойно и приносила результаты Илона Волынец:

В СМИ то и дело появляется информация о том, что готовится реформа образования. Так ли это? И какие новшества предполагаются?

Александр Кадлубай:

Это прописано в мероприятиях до 2020 года, стратегическое направление развития до 2030 года системы образования в Республике Беларусь. Ряд шагов реализуется уже и сейчас. В частности, мы видим это в изменении учебных программ, издании новых учебников и учебных пособий. Кроме этого, вернулась в учреждения общего среднего образования профилизация. Помимо старших классов, учащиеся с 8-9 класса могут углубленно изучать профильные предметы. Всё это, возможно, побуждает к разговорам о реформах. На самом деле это не реформирование. Как говорил и глава государства, шлифовка существующей системы для того, чтобы она работала бесперебойно и приносила результаты. «Изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно. Но контролировать этот процесс в учреждении педагог обязан и должен»

Илона Волынец:

Использование мобильных телефонов в школах. Когда будет принято окончательное решение по этому вопросу? Александр Кадлубай:

На сегодняшний день те факты, которые обсуждаются в СМИ и имели место быть в учреждениях образования, они не позволительны: в отношении съемок мобильным телефоном педагогов или друг друга детьми в каких-то компрометирующих обстоятельствах, буллинг с помощью мобильных телефонов. Точка была поставлена Министерством образования в принципе. Как мы считали, она была поставлена, когда был подписан приказ министра образования в марте 2019 года, в котором четко было предписано учреждениям общего среднего образования внести в правила внутреннего трудового распорядка для учащихся мероприятия, ограничивающие использование мобильных средств в образовательном процессе. Чтобы понимали позицию Министерства образования, речь не шла о запрете. Изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно. Но контролировать этот процесс в учреждении педагог обязан и должен. Некоторые учреждения образования мало того, что не выполнили, а проигнорировали данный приказ Министерства образования (не знаю, в силу каких обстоятельств). Именно поэтому в последнее время мы также прорабатываем ряд мероприятий для того, чтобы этот приказ довести до логического завершения. Предлагаем учреждениям образования с позиции Министерства образования единую модель ограничения пользования мобильными средствами в образовательном процессе.

Илона Волынец:

Есть такой спорный момент: если мобильные телефоны изымаются у учеников, кто несет за них ответственность? Ребенок поцарапал телефон, его сдал, а потом утверждает: «Это не я, мне его поцарапали». Александр Кадлубай:

Здесь оптимальная модель, которую многие школы города Минска применяли, в частности, школа № 93 – новостройка, которую открывал глава государства, – ячейки для мобильных телефонов, которые находятся на столе преподавателя. Ребенок видит свое мобильное устройство, во время образовательного процесса оно на глазах у ребенка – на столе у педагога, в его ячейке, которые пронумерованы по нумерации журнала. Он сам его туда поставит и сам оттуда заберет. В результате если нанес какую-то царапину, то он сам ее нанес и сам за нее будет отвечать. «В системе образования очень четко работает система профессиональной ориентации подрастающего поколения» Илона Волынец:

Бытует мнение, что завтра, возможно, некому будет учить наших детей. Будем откровенными, профессия педагога сегодня не в моде.

Александр Кадлубай:

У нас на сегодняшний день в системе образования очень четко работает система профессиональной ориентации подрастающего поколения, в том числе и через непрерывную подготовку педагогических кадров. Мы ориентируем на поступление на педагогические профессии еще со школьной скамьи. Очень хороший механизм в этом аспекте – работа педагогических классов. У нас на сегодняшний день в стране очень большая сеть педагогических классов функционирует. Там мотивированные молодые люди, которые уже сегодня мотивированы на поступление в педагогические вузы, на освоение этой профессии не по принципу, что у них не хватило никуда баллов и они пошли в педагоги. Нет, это учащиеся, которые понимают, что они хотят быть педагогом, учителем, они будут им работать, у них будет заключено направление на конкретную работу, где они будут трудиться. Я встречался с этими несовершеннолетними учащимися. И поверьте, это не просто слова – они заинтересованы. Вопрос, что выпуск этих первых студентов из педклассов, которые поступили, в том числе в наш университет ключевой по подготовке педкадров имени Максима Танка, будет в следующем году. А эффект, конечно, долгосрочный, мы сразу его не получим: через 5-10 лет мы увидим первые плоды этой нашей задумки, этого проекта – педагогические классы. «Профессия педагога – это профессия постоянного саморазвития»