От строительства детсада до ремонта дороги: какие вопросы задали граждане на приёме у Анатолия Исаченко в Миноблисполкоме

Новости Беларуси. В Миноблисполкоме прошел очередной прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко выслушал девять жителей Минщины. Среди волнующих тем – строительство детского сада, бани, газификация и даже выделение земельного участка для сельского хозяйства.

Также в дождливый осенний сезон снова дали о себе знать забытые старые проблемы. Так, например, в деревне Лесковка дорога к школе – целый квест, где детям приходится преодолевать огромные ямы с лужами.

Анатолий Михайлович пообещал рассмотреть нашу просьбу, привлек ответственных лиц, которые выедут на место, разберутся с ситуацией. И есть возможность построить дорогу, которую мы просили для детей, чтобы они добирались до школы, детского сада – пока в песчано-гравийном исполнении, потом, возможно, даже в асфальтированном.

Все вопросы взяты под контроль. По каждому дано поручение, обозначены сроки.