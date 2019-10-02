Знаменитый монумент «Дружбы» привели в порядок

Новости Беларуси. Возродить «Дружбу». Миссия выполнена. На стыке границ Беларуси, России и Украины после реконструкции завершили благоустройство монумента «Дружбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О значимости места говорит даже его неофициальное, народное название «Три сестры».

Напомним, задачу привести в надлежащее состояние символ добрососедства трёх народов Президент Беларуси поставил ещё в начале года.

С 2013 когда здесь в последний раз состоялся крупнейший международный фестиваль «Славянское единство», монумент пришёл в запустение. С пилонов смылась штукатурка, покосились бордюрные камни. Всё это привели в надлежащий вид. Осенние работы по наведению порядка и благоустройству взяли на себя молодёжные волонтёрские отряды.

Виталий Гарбузов, волонтёр:

Когда я узнал, что будет проходить такой мини-субботник на монументе «Дружбы», я с удовольствием откликнулся. Мне бы хотелось, чтобы в следующем году Беларусь выступила принимающей стороной. Взяла на себя такие обязательства. Важно сохранять эту традицию. Ведь мы три братских народа, у нас общая история, и я верю – общее будущее.