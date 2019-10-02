Прямой эфир

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

02 октября 2019 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые социальные стандарты для села. Проект «Деревня будущего» дает положительные результаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из примеров – преобразование агрогородка Старые Дороги Стародорожского района.

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»-1

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»-3

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»-5

В рамках программы здесь заасфальтировали большинство улиц и дорог. Проведен природный газ, обновлена канализация. В ближайшем будущем специалисты планируют подключиться к водоочистительной системе.

Особой гордостью местных жителей стали отремонтированный Дом культуры и новый стадион с футбольным полем и детской площадкой.

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»-8

Владимир Буда, председатель Стародорожского сельского исполнительного комитета:
Были предоставлены сами себе: кто-то в компьютере, кто-то был замечен в негативных поступках. Мы увидели, что молодежи надо пойти навстречу и чем-то их занять. Мы построили стадион (очень удобный) и игровую детскую площадку.

В Старых Дорогах проживает более 700 человек, и, кстати, население постоянно растет. В 2019 году здесь приобрели себе участки четыре семьи. Также совсем недавно в агрогородке на высоком уровне провели районные «Дажынкі».

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»-11

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»-13

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»-15

# Государственная социальная политика # общество # Владимир Буда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От строительства детсада до ремонта дороги: какие вопросы задали граждане на приёме у Анатолия Исаченко в Миноблисполкоме
02 октября 2019 15:46

От строительства детсада до ремонта дороги: какие вопросы задали граждане на приёме у Анатолия Исаченко в Миноблисполкоме

Знаменитый монумент «Дружбы» привели в порядок
02 октября 2019 14:16

Знаменитый монумент «Дружбы» привели в порядок

Могут ли обязать ставить шеринговые велосипеды на стоянки?
02 октября 2019 13:05

Могут ли обязать ставить шеринговые велосипеды на стоянки?