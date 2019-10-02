Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»

Новости Беларуси. Новые социальные стандарты для села. Проект «Деревня будущего» дает положительные результаты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из примеров – преобразование агрогородка Старые Дороги Стародорожского района.

В рамках программы здесь заасфальтировали большинство улиц и дорог. Проведен природный газ, обновлена канализация. В ближайшем будущем специалисты планируют подключиться к водоочистительной системе.

Владимир Буда, председатель Стародорожского сельского исполнительного комитета:

Были предоставлены сами себе: кто-то в компьютере, кто-то был замечен в негативных поступках. Мы увидели, что молодежи надо пойти навстречу и чем-то их занять. Мы построили стадион (очень удобный) и игровую детскую площадку.

В Старых Дорогах проживает более 700 человек, и, кстати, население постоянно растет. В 2019 году здесь приобрели себе участки четыре семьи. Также совсем недавно в агрогородке на высоком уровне провели районные «Дажынкі».