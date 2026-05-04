Защищала церковь от гонений – о святой праведной Софии, княгине Слуцкой поговорили с протодиаконом

Одно из самых почетных мест в храме Минской духовной академии занимает киот с иконой святой праведной княгини Софии Слуцкой. Совсем рядом в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе находятся ее святые мощи вместе с Минской иконой Пресвятой Богородицы – наши духовные сокровища. В 2026 году исполняется 440 лет со дня рождения святой праведной княгини Софии Слуцкой. Кем она стала для нас, в чем состоит ее духовный подвиг? Об этом в программе «Прикосновение к свету» спросили преподавателя Минских духовных академии и семинарии.
Протодиакон Павел Бубнов, преподаватель Минских духовных академии и семинарии:
Действительно святая праведная София, княгиня Слуцкая – это удивительная святая. Если мы обратимся к ее житию, то узнаем, что она за очень короткую земную жизнь, всего лишь 26 лет, очень много потрудилась в деле защиты православной церкви от гонений, притеснений. Святая праведная София, княгиня Слуцкая жила в трудное, неспокойное время, когда была предпринята серьезная попытка полного уничтожения православной церкви в нашем отечестве. В своем Слуцком княжестве обширном, богатом, где было много храмов и монастырей святая София вместе со своим супругом Янушем Радзивиллом оградили православную церковь, духовенство, монашество от любых притеснений. Обеспечивали храмы и монастыри. Заложили такой импульс развитию православной церкви в своем уделе, который сохранялся на протяжении многих столетий. Так получилось, что к концу XVIII века, когда на территории современной Беларуси православные составляли меньшинство, Слуцкое княжество оставалось единственным оазисом православия. Именно в Слуцке в 1785 году была основана епископская кафедра, позже ставшая Минской архиепископией. Таким образом мы видим, что трудами святой праведной Софии, княгини Слуцкой, ее молитвой, ее предстательством, в том числе после ее перехода в вечность, православие на наших землях сохранилось в малом остатке. Когда внешние обстоятельства изменились именно из этого остатка, из этого оазиса православная церковная жизнь начала активно возрождаться. Можно сказать, что мы во многом пользуемся плодами трудов и молитв святой праведной Софии.
Олег Лепешенков, СТВ:
Сегодня продолжается почитание святой благоверной княгини Софии Слуцкой?
Протодиакон Павел Бубнов:
Не только продолжается, но и расширяется. Мы должны констатировать, что в честь святой праведной Софии строятся новые храмы. В Слуцке действует женский монастырь в ее честь. Создаются сестричества в ее честь. Конечно, во многих храмах мы можем встретить иконы Святой Софии. Росписи, где тоже изображена она, фрагменты из ее жития. Мы можем отметить факт, что сейчас находимся в храме Минской духовной академии. С одной стороны, это был проект, желание приснопамятного митрополита Филарета о том, чтобы академия, которая была впервые в истории Беларуси открыта в Жировичах, переехала в Минск и здесь несла свое служение. Если мы вспомним, как предстательством святой Софии в Слуцке в 1785 году была открыта Минская духовная семинария. Как до этого неоднократно в Слуцке предпринимались попытки открытия церковных школ. Мы можем сказать, что сейчас здесь Минская духовная академия тоже при мощах святой праведной Софии пользуется ее покровительством. Поэтому видим прекрасную икону в нашем академическом храме. Я неоднократно сталкивался с тем и даже советовал студентам Минской духовной академии, в трудных ситуациях перед экзаменами обращаться с молитвой к святой Софии, подходить к ее мощам, получать помощь. Есть свидетельства о том, что святая София помогает тем, кто хочет усердно учиться и постигать богословие, чтобы затем его применять в служении церкви и отечеству.
Подробности в видео.