Защищала церковь от гонений – о святой праведной Софии, княгине Слуцкой поговорили с протодиаконом

Одно из самых почетных мест в храме Минской духовной академии занимает киот с иконой святой праведной княгини Софии Слуцкой. Совсем рядом в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе находятся ее святые мощи вместе с Минской иконой Пресвятой Богородицы – наши духовные сокровища. В 2026 году исполняется 440 лет со дня рождения святой праведной княгини Софии Слуцкой. Кем она стала для нас, в чем состоит ее духовный подвиг? Об этом в программе «Прикосновение к свету» спросили преподавателя Минских духовных академии и семинарии.

Протодиакон Павел Бубнов, преподаватель Минских духовных академии и семинарии:

Действительно святая праведная София, княгиня Слуцкая – это удивительная святая. Если мы обратимся к ее житию, то узнаем, что она за очень короткую земную жизнь, всего лишь 26 лет, очень много потрудилась в деле защиты православной церкви от гонений, притеснений. Святая праведная София, княгиня Слуцкая жила в трудное, неспокойное время, когда была предпринята серьезная попытка полного уничтожения православной церкви в нашем отечестве. В своем Слуцком княжестве обширном, богатом, где было много храмов и монастырей святая София вместе со своим супругом Янушем Радзивиллом оградили православную церковь, духовенство, монашество от любых притеснений. Обеспечивали храмы и монастыри. Заложили такой импульс развитию православной церкви в своем уделе, который сохранялся на протяжении многих столетий. Так получилось, что к концу XVIII века, когда на территории современной Беларуси православные составляли меньшинство, Слуцкое княжество оставалось единственным оазисом православия. Именно в Слуцке в 1785 году была основана епископская кафедра, позже ставшая Минской архиепископией. Таким образом мы видим, что трудами святой праведной Софии, княгини Слуцкой, ее молитвой, ее предстательством, в том числе после ее перехода в вечность, православие на наших землях сохранилось в малом остатке. Когда внешние обстоятельства изменились именно из этого остатка, из этого оазиса православная церковная жизнь начала активно возрождаться. Можно сказать, что мы во многом пользуемся плодами трудов и молитв святой праведной Софии. Олег Лепешенков, СТВ:

Сегодня продолжается почитание святой благоверной княгини Софии Слуцкой?